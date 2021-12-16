HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya’da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor

İtalya’da genel grev: Sendikalar hükümetin bütçe planını protesto ediyor

16.12.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın en büyük sendikalarından ikisi hükümetin bütçe planını protesto amacıyla bugün genel greve gitti. Ulaşım hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

İtalya'nın en büyük sendikalarından ikisi hükümetin bütçe planını protesto amacıyla bugün genel greve gitti. Ulaşım hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Yaklaşık 7,5 milyon üyesi olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (Cgil) ve İtalyan İşçi Sendikası (Uil), 2022 bütçesinin yetersiz ve adaletsiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı. Sendikalar, özellikle vergiler, emeklilik sistemi, iş güvencesizliği gibi başlıklarda itirazlarda bulunuyor.

Genel grevden özellikle ulaşım sektörünün ağır etkilenmesi, havayolu, demiryolu ve şehir içi toplu ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Türk Hava Yolları da bugün İtalya'ya planlanan bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti.

Sendikalar ayrıca Roma, Milano, Bari, Cagliari ve Palermo kentlerinde gösteriler de düzenleyecek.

Pandemi nedeniyle sağlık sektörü genel greve dahil edilmedi. Eğitim ve posta hizmetleri de grev dışında tutuldu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi

Gelir vergisi düzenlemesine tepki

İtalya Başbakanı Mario Draghi, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ydı. Draghi hükümeti ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıkların başında, gelir vergisiyle ilgili yeni düzenleme geliyor. Yıllık 28 bin-50 bin Euro arası gelir elde edenlere vergi avantajı sağlanırken daha düşük gelir gruplarına kolaylık getirilmemesi tepki çekiyor.

Ülkenin en büyük sendikası olan Cgil'in genel sekreteri Maurizio Landini, "Ay sonunu getiremeyen düşük gelirliler için çözüm sunmazken yüksek gelirlileri koruyan bir müdahale yapılamaz" dedi.

Sendikalar adaletsiz buldukları bu planı protesto için genel grevi, "Adalet için birlikte" sloganıyla duyurdu.

Gelir vergisinin yanı sıra, hükümetin enerji faturalarına destek için ayırdığı bütçe de eleştiriliyor. Hükümet, enerji krizi nedeniyle faturalardaki artışı kısıtlı tutabilmek amacıyla bütçeye 2 milyar Euro'luk bir kalem eklemişti. Bu miktarın yetersiz bulunmasının ardından ek kaynaklarla bu fon 3,8 milyar Euro'ya yükseltildi.

2022 bütçe yasasının önümüzdeki günlerde parlamentoda onaylanması bekleniyor. Bu onay öncesinde emeklilik sistemi konusunda da hükümetin sendikalarla görüşmesi planlanıyor.

Salvini: Genel grev sorumsuzluk

Üye sayısı bakımından ülkenin 2. büyük sendikası olan İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Cisl) ise greve katılmama kararı aldı. Cisl lideri Luigi Sbarra, "Hala pandeminin etkileriyle mücadele eden ülke için bu kadar hassas bir dönemde genel greve giderek çatışmaları radikalize etmenin yanlış olduğunu" savundu.

İtalyan basınına göre Başbakanlık da grevi "anlaşılmaz ve haksız" buluyor. Geniş koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de "Sendikalar daha ne istiyor anlamıyorum" diyerek "böyle hassas bir anda" genel greve gitmeyi "sorumsuzluk" diye niteledi.

Grev kararı alan sendikalar ise halen ülkede "ücretsel ve toplumsal bir pandemi" de yaşandığını savunuyor. Avrupa Birliği fonlarının da etkisiyle hükümetin daha fazla kaynağa sahip olduğu ve bu kaynakları daha etkili ve adil biçimde dağıtabileceği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Şişme şato rüzgarda savruldu, 4 çocuk hayatını kaybettiŞişme şato rüzgarda savruldu, 4 çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.