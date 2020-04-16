HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

16.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında ölümlerin 21 bini aştığı İtalya'da çoğunluğu hastalara ruhani destek için görev yapan 111 rahip de hayatını kaybetti. Papa bu kişiler için "yakınımızdaki azizler" diyor.

İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında ölümlerin 21 bini aştığı İtalya'da bu can kayıpları arasında, çoğunluğu hastalara ruhani destek için görev yapan 111 rahip de yer alıyor.

Katolik Kilisesi'nin İtalya'daki yönetim birimi olan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın gazetesi Avvenire, salgında hayatını kaybeden rahiplerin listesini ve hikayelerini yayımlıyor.

Gazeteye göre İtalya'da düne kadar 111 rahip Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu rahiplerin arasında emekliler de yer alsa da büyük kısmı, hastanelerde ölüm döşeğindeki hastalara ruhani destek vermek için görev yapıyordu.

Covid-19 hastalarını ziyaret eden rahipler de koruyucu tulumlar giyiyor.

Koronavirüs salgınında en ağır bilançonun yaşandığı kentlerden olan Bergamo'da 20 günde 24 rahip hayatını kaybetti.

Papa: Yakınımızdaki azizler

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da geçen haftaki bir konuşmasında, 60'tan fazla rahibin hastanelerde hastalarla ilgilenirken öldüklerini söyledi.

Papa bu din adamlarının, doktor ve hemşirelerle birlikte "başkalarına hizmet ederken can verdiğine" vurgu yaptı ve bu kişileri "yakınımızdaki azizler" diye tanımladı.

Rahip

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybeden doktorların sayısı 123'e, hemşirelerin sayısı da 30'a ulaştı.

Papa Francesco, İtalya'da koronavirüs salgınına karşı kısıtlayıcı tedbirlerin ülke çapına yayıldığı 10 Mart'ta yaptığı bir ayinde din adamlarından, hastaları yalnız bırakmamalarını istemişti.

Papa rahiplere "dışarı çıkıp hastalara gitme ve onlara Tanrı'nın sözünü ulaştırma" cesaretine sahip olmaları çağrısı yapmıştı.

Papa'nın bu sözleri İtalya'da uygulanan karantina tedbirlerini ihlale yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilere de hedef olmuştu.

Vatikan daha sonra bir açıklama yaparak Papa'nın bu çağrısının, "İtalyan makamları tarafından belirlenen sağlık önlemlerine uygun biçimde" yerine getirileceğini vurgulamıştı.

rahipler

'Hastaların elini, eldivenli elleriyle tutuyorlar'

İtalya'da görev yapan Katolik din adamları, salgın nedeniyle sosyal medyaya da başvurmaya başladı.

Kiliselerde ayinlerin yapılamaması nedeniyle bazı rahipler sosyal medya üzerinden videolarla cemaatlerine ulaşıyor.

Ancak halen çok sayıda rahip de hastanelerde ya da evlerde hastaları ziyaret ederek son dualarını etmelerine yardımcı oluyor.

Hastanelerde görev yapan rahipler koruyucu giysilerinin üzerine kalemle bir haç çizerek ve ellerinde eldivenle, kendilerinden yardım isteyen hastaların son anlarında yanlarında olmaya çalışıyor.

Avvenire gazetesine konuşan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın hastalara ruhani rehberlikle ilgilenen biriminin başındaki Don Massimo Angelelli, salgın döneminde rahiplerin üstlendiği görevi şöyle anlattı:

"Sağlık müdürlüklerinin belirlediği şartlar altında görev yapan çok sayıda hastane papazı, ölenlerin yanındaki son insani varlık oluyor, bu hayata veda eden hastaların elini eldivenli elleriyle tutuyor. Aileler, yakınlarının tek başına ölmediğini biliyor."

Koronavirüs

Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
İki ülkede tablo kötüleşiyorİki ülkede tablo kötüleşiyor
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

İnfaz yasasından 'Tosuncuk' da mı yararlanacak?

İnfaz yasasından 'Tosuncuk' da mı yararlanacak?

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Diğer Haberler
Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 92, İspanya'da 551 kişi öldü

İki ülkede tablo kötüleşiyor

CNN: Koronavirüs Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildi

'Koronavirüs Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildi'

Ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

Ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

Güney Kore’de Moon büyük farkla seçimi kazandı

Güney Kore’de Moon büyük farkla seçimi kazandı

24 saatte 46 yeni vaka saptandı

24 saatte 46 yeni vaka saptandı

ABD’de zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi

ABD’de zincirleme trafik kazasında 60 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.