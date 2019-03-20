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İtalya'da Salvini'nin yargılanmasını Senato önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenleri 5 gün gemide bekleterek, karaya çıkmalarına izin vermemekle suçlanan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanması talebi Senato tarafından reddedildi - İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Birileri limanlar yerine açık mezarlıklar isterken, bizimle birlikte daha az düzensiz göçmen geldi ve daha az ölüm oldu"

MADRİD (AA) - İtalyan Senatosu, ülkede yaşanan bir düzensiz göçmen vakasında yasa dışı karar almakla suçlanan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanması talebini reddetti.

Ülkede "Diciotti" olarak adlandırılan, ağustos 2018'deki olayda, İtalyan Sahil Güvenlik gemisiyle Katanya'ya getirilen 177 düzensiz göçmeni, karaya çıkartmayıp yasa dışı şekilde 5 gün gemide bekletmekle suçlanan Salvini, diğer hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinin oyları sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Senato'da yapılan oylamada M5S'den birkaç senatör "evet" oyu kullansa da çoğunluk "hayır" diyerek Salvini'nin yargılanmasını engelledi.

Göçmen karşıtı tutumuyla tanınan, aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı da olan Salvini, Senato'da yaptığı konuşmada, Diciotti olayında kararın hükümete ait olduğunu belirterek, düzensiz göçe karşı mücadelede verdiği destekten dolayı M5S'ye teşekkür etti.

Salvini, "Birileri limanlar yerine açık mezarlıklar isterken, bizimle birlikte daha az düzensiz göçmen geldi ve daha az ölüm oldu. Denizde bir kişinin bile ölmesine müsaade etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Salvini ayrıca "Vatanımı, çocuklarımı, işimi seviyorum. Şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Tanrı'ya ve gurur duyduğum bir iş yapma fırsatı veren İtalyanlara teşekkür ediyorum. Ne oyu kullanırsanız kullanın, korkusuz bir şekilde işimi yapmayı sürdüreceğim." dedi.

- Diciotti olayı

Ağustos 2018'de yaşanan olayda, Libya kıyılarından hareket eden ve içinde 190 düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne, Malta'yı geçtikten sonra İtalyan karasuları yakınlarında batma tehlikesi geçirmiş ve İtalyan Sahil Güvenlik gemisi müdahale etmişti. Sahil Güvenlik gemisine alınan 190 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 13'ü helikopterle İtalya'daki hastanelere taşınmış kalan 177'si de ülkenin güneyindeki Katanya kenti limanına getirilmişti ancak düzensiz göçmenler, İçişleri Bakanı Salvini'nin kararıyla 5 gün gemide bekletildikten sonra karaya çıkabilmişlerdi.

Olaya ilişkin Agrigento Savcısı Luigi Patronaggi'nin yürüttüğü soruşturma sonrasında Katanya Bakanlar Mahkemesi, düzensiz göçmenleri gerekçesiz olarak 5 gün gemide bekleterek yasa dışı hareket ettiği suçlamasıyla İçişleri Bakanı Salvini'yi yargılamak için Senato'dan yetki istemişti.

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