İtalya'da Salvini'nin yargılanmasını Senato önledi

MADRİD (AA) - İtalyan Senatosu, ülkede yaşanan bir düzensiz göçmen vakasında yasa dışı karar almakla suçlanan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanması talebini reddetti.

Ülkede "Diciotti" olarak adlandırılan, ağustos 2018'deki olayda, İtalyan Sahil Güvenlik gemisiyle Katanya'ya getirilen 177 düzensiz göçmeni, karaya çıkartmayıp yasa dışı şekilde 5 gün gemide bekletmekle suçlanan Salvini, diğer hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinin oyları sayesinde yargılanmaktan kurtuldu.

Senato'da yapılan oylamada M5S'den birkaç senatör "evet" oyu kullansa da çoğunluk "hayır" diyerek Salvini'nin yargılanmasını engelledi.

Göçmen karşıtı tutumuyla tanınan, aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı da olan Salvini, Senato'da yaptığı konuşmada, Diciotti olayında kararın hükümete ait olduğunu belirterek, düzensiz göçe karşı mücadelede verdiği destekten dolayı M5S'ye teşekkür etti.

Salvini, "Birileri limanlar yerine açık mezarlıklar isterken, bizimle birlikte daha az düzensiz göçmen geldi ve daha az ölüm oldu. Denizde bir kişinin bile ölmesine müsaade etmeyeceğim." şeklinde konuştu.