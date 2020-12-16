HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da sohbet gruplarında çocuk pornografisine karşı dev operasyon: 432 kişi hakkında soruşturma açıldı

İtalya'da sohbet gruplarında çocuk pornografisine karşı dev operasyon: 432 kişi hakkında soruşturma açıldı

16.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya'da sohbet gruplarında çocuk pornografisine karşı dev operasyon: 432 kişi hakkında soruşturma açıldı

İtalya'da internet üzerinden çocuk pornografisi içerikli paylaşımlar yapılan gruplara yönelik 53 şehirde operasyon yapıldı. "Lunapark" adı verilen soruşturmanın İtalya'da son yıllarda online çocuk pornografisine karşı yürütülen en büyük operasyon olduğu belirtiliyor.

İtalya'da internet üzerinden çocuk pornografisi içerikli paylaşımlar yapılan gruplara yönelik 53 şehirde operasyon yapıldı. "Lunapark" adı verilen soruşturmanın İtalya'da son yıllarda online çocuk pornografisine karşı yürütülen en büyük operasyon olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 2 yıldır süren soruşturma kapsamında polis, Whatsapp ve Telegram gibi platformlardaki sohbet gruplarına "köstebek" sokarak şüphelileri belirledi.

İncelemeler sonucunda 159 farklı sohbet grubunda çocukların görüntülerini paylaşan 16 yapılanma tespit edildi.

81'i İtalyan vatandaşı olmak üzere 432 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İtalya genelinde yapılan aramalarda ellerinde yasa dışı materyal bulunan en az 15 kişi de gözaltına alındı.

İtalyan zanlılardan ikisinin, çocuk pornografisi gruplarını yönettiği ve bu gruplara dünya genelinden yeni katılımcılar bulmak için çalıştığı belirlendi.

Polisin devlet televizyonu Rai'ye yaptığı açıklamaya göre söz konusu gruplarda İtalyan vatandaşlarının yanı sıra, bazı Avrupa ülkeleri ile ABD, Meksika, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden kişi yer alıyordu.

Polis açıklamasına göre, Covid-19 pandemisinde kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemde internet ortamında bu gibi yasa dışı aktivitelerin arttığı da tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Kangurular insanlarla iletişim kurabilirKangurular insanlarla iletişim kurabilir
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?

En Çok Okunan Haberler

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Enflasyon ve döviz mesajı

Enflasyon ve döviz mesajı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Yalnızlığın olumlu etkisi: Hayal gücü

Yalnızlığın olumlu etkisi: Hayal gücü

Pakistan'da tecavüz suçluları kısırlaştırılacak

Pakistan'da tecavüz suçluları kısırlaştırılacak

Hamaney: Düşmanlık Trump'ın gitmesiyle sona ermez

Hamaney: Düşmanlık Trump'ın gitmesiyle sona ermez

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın arkadaşı için infaz timi gönderdi iddiası

'Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın arkadaşı için infaz timi gönderdi'

Trump aşı konusunda fikrini değiştirdi

Trump aşı konusunda fikrini değiştirdi

Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.