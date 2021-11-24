İtalya'da 'süper yeşil pasaport' uygulaması: Aşı yaptırmayanlara daha sıkı tedbirler

İtalya'da hükümet, koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bir dizi yeni tedbir kararı aldı. Yeni tedbirler arasında, aşı yaptırmayanlara daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanması anlamına gelen "süper yeşil pasaport" uygulaması da var.

Bakanlar Kurulu'nun Çarşamba günü aldığı kararla, ülke çapında birçok mekan ve etkinlik için zorunlu olan "yeşil pasaportlar" yalnızca aşı yaptıranlara ya da Covid 19 geçirip bağışıklık geliştirenlere verilecek.

İtalyan basını tarafından "süper yeşil pasaport" olarak adlandırılan bu Covid sertifikalarını alabilmek için test yaptırmak yeterli olmayacak.

İtalya'da "yeşil pasaport" diye anılan sertifikalar bugüne kadar, aşı yaptıranlar ve hastalığı geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif çıkanlara da veriliyordu.

Yeşil pasaportlar tüm işyerleri, restoranlar, barlar, sinemalar, müzeler, stadyumlar, spor salonları, uzun mesafe ulaşım araçları gibi çok sayıda kamuya açık mekan ve etkinlik için zorunlu kılınmıştı.

Başbakan Mario Draghi'nin "güçlendirilmiş yeşil pasaport" olarak nitelediği yeni uygulama, ülke genelinde 6 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Salgın verilerinin yüksek olduğu bölgelerde ise uygulama süresi uzayabilecek.

Süper yeşil pasaport sahipleri, salgının nispeten yaygın olduğu "sarı" ve "turuncu" bölgelerdeki olası kısıtlayıcı tedbirlerin dışında tutulacak.

Geçerlilik süresi kısaltıldı

Hükümet ayrıca, yeşil pasaportların kullanım alanını da, oteller ve şehir içi toplu taşımayı da kapsayacak şekilde genişletti.

Aşı yaptırması zorunlu olan meslek kategorileri arasına ordu, polis, sağlık ve eğitim kurumlarının idari çalışanları da dahil edildi.

Takviye dozu olarak anılan 3. doz aşılar için bekleme süresi de son aşıdan itibaren 5 aya indirildi

Aşı sonrası verilen yeşil pasaportların geçerlilik süresi ise 12 aydan 9 aya düşecek.

'Normal bir Noel için'

Hükümet özellikle Noel-yılbaşı tatilleri ve kış döneminde yeni kapama kararlarına ihtiyaç duyulmasını önlemek amacıyla bu kararları aldı.

Yeni tedbirleri açıklayan Başbakan Draghi, "Bu sene, geçen senekinden farklı, alıştığımız gibi bir Noel geçirebilmek" için bu kararı aldıklarını söyledi.

Draghi, diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla İtalya'daki verilerin henüz çok endişe verici seviyede olmadığını da vurguladı ve "Şu an için hafif ama istikrarlı bir kötüleşme olsa da durum kontrol altında. Risk almak istemiyoruz, normalliği muhafaza etmek istiyoruz" dedi.

Draghi, "Bu yıl Noel'in normal olmasını umuyorum. Aşılılar için normal olacak. Gelecek seneki Noel'in ise herkes için normal olmasını umuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Draghi ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87'den fazlasının en az bir doz aşı yaptırdığını vurgulayarak aşı kampanyasına katılanlara teşekkür etti.

İtalya'da nüfusun büyük kısmı aşı yaptırmış ve yeşil pasaport uygulamasını destekliyor olsa da bu uygulamaya karşı çıkanlar geçen aydan bu yana her hafta sonu ülkenin dört bir yanında gösteriler düzenliyor.

Ülkede geçen hafta, Mayıs'tan beri ilk kez günlük yeni vaka sayıları 10 binin üzerine çıkmıştı. Son 24 saat içinde de 12 bin 448 yeni vaka ve 85 can kaybı kaydedildi.

Uzmanlara göre mevcut koşullarda birkaç bölge haricinde hastane ve yoğun bakım doluluk oranları alarm verici seviyede olmasa da kış ayları ve tatil dönemleriyle tablonun kötüye gitmesinden endişe ediliyor.

Hükümetin yeni tedbir paketi bu olasılığın ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni kapama tedbirlerine ihtiyaç durulmasının önüne geçme amacı taşıyor.

