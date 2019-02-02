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İtalya’da Türk milli damar robotu rüzgarı esti

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve büyük emek harcanarak geliştirdiği milli damar robotları İtalya’da düzenlenen "Winter Days Fleboloji Kongresi’nde" dünyaya tanıtıldı.

Türkiye’nin uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve büyük emek harcanarak geliştirdiği milli damar robotları İtalya’da düzenlenen "Winter Days Fleboloji Kongresi’nde" dünyaya tanıtıldı. 50 ülkeden gelen yaklaşık 500 hekimin ilgiyle takip ettiği milli robotlar kongreye katılanlardan tam not aldı.
Türkiye, savunma sanayinden sonra sağlıkta da milli cihazlar üretmeye devam ediyor. İnsansız hava araçları (İHA) ve silahlı İHA’ların ardından sağlık sektöründe de milli tıbbi cihazlar üretilmeye başlandı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Letonya’da dünyaya tanıtılan Türkiye’nin milli tıbbi cihazları bu defa, 23-25 Ocak tarihleri arasında İtalya, Belluno, Cortina bölgesinde düzenlenen "Winter Days Fleboloji Kongresi’nde" görücüye çıktı.
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Prof. Dr. Serdar Günaydın ve Prof. Dr. Serdar Bayrak kongrede katılımcılara milli robotların özelliklerini detaylı bir şekilde anlattı.
Kardiyovasküler cerrahi alanındaki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilimsel çalışmaların paylaşıldığı kongrede, Türk damar robotları Temren (aterektomi), ICT ve Venablock ilgi ve takdirle karşılandı.

"Hekimlerin büyük ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti"
Türkiye’nin sağlık alanında önde gelen kuruluşu yerli ve milli üretimin amiral gemisi RD Global-INVAMED’in uzun yıllar üzerinde çalışarak ürettiği milli damar robotları ile ilgili detaylı açıklamada bulunan RD Global Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "İtalya’da düzenlenen ve 50 ülkeden yaklaşık 500 hekimin katıldığı kongreye 18 kişiden oluşan geniş bir heyet ile katıldık. Milli damar robotlarımıza dünyanın birçok ülkesinden gelen hekimlerin büyük ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti. Kongrede Dr. Ravul Jindal milli damar robotumuzla ilgili Hindistan’daki deneyimlerini anlattı" dedi.
Avustralya’dan Prof. Dr Kurosh Parsi , ABD’den Prof. Dr. Lowell Kabnick ve İngiltere’den Prof. Alun Davies kongrede Türkiye’nin üretmiş olduğu milli damar robotlarına büyük ilgi göstererek başarılarından dolayı Türk heyetine tebriklerini iletti.

Milli damar robotu ile bir ilk daha gerçekleşti
RD Global & INVAMED’in üretmiş olduğu tamamen yerli ve milli damar robotu "Temren Aterektomi" ile yapılan başarılı operasyonlar ülke genelinde de devam ediyor. Artık milyonlarca şeker hastasının korkulu rüyası olan damar tıkanıklıklarına bağlı uzuv kaybı milli cihazlarla aşılıyor.

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