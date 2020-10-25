İtalya'da yeni tedbirler: Restoran ve barlara saat kısıtlaması, sinema ve tiyatrolar kapatılıyor

Liselerde en az yüzde 75 seviyesinde olmak üzere uzaktan eğitime ağırlık verilecek.

Sinema , tiyatro, konser salonu, spor salonu, havuz, dans salonu, kumarhane, bahis bayileri kapanacak. Müzeler ise açık kalmaya devam edecek.

Meydanlarda ve sokaklarda da 18'den sonra yemek yemek yasaklanacak.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar bu gece yarısından itibaren 24 Kasım'a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde bar, kafe, pastane, dondurmacı ve restoranlar saat 18.00'de kapatılacak; bu saatten sonra ise ancak evlere servis ve paket servis hizmeti verebilecek.

Düğün ve cenaze gibi törenlere izin verilse de katılımcı sayısı 30'la sınırlandırılmıştı. Bugün açıklanan yeni kararlarla düğün sonrası kutlamalar da yasaklandı.

Ekim ayı başında da maske zorunluluğunun kapsamı, açık havayı da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Başbakan Conte, ülkede son günlerde virüs bulaştırma katsayısının (R) 1,5 seviyesine çıktığını, sağlık sistemi üzerindeki baskının endişe verici seviyeye ulaştığını söyledi ve salgın eğrisinin kontrol altına alınabilmesi için bu ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yeniden genel bir karantina uygulanmasını önlemek için kurallara uyulması çağrısı yapan Başbakan, "Hem sağlığı hem de ekonomiyi korumak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Conte vatandaşlardan da yalnızca iş, sağlık, eğitim gibi gerekli hallerde seyahat etmelerini ve evlerine aileleri dışında misafir kabul etmemelerini istedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin öfkeye ve eşitsizliğin artmasına yol açtığının farkında olduğunu söyleyen Conte, tedbirler nedeniyle iş kaybına uğrayanlara krediler, vergi kolaylıkları, acil durum maaşı gibi ekonomik destek sözü verdi.