İtalya'daki hükümeti krizi

İtalya'da yeni hükümet kurma çabasındaki 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD) arasında Giuseppe Conte'nin başbakan olarak devam etmesine yönelik anlaşmazlık görüşmelerin durmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümet krizini çözmek için bugün ikinci tur siyasi istişareleri başlatmasına saatler kala, yeni hükümeti kurmaya en yakın iki siyasi parti arasındaki görüşmeler sekteye uğradı.

M5S'den yapılan yazılı açıklamada, PD'den Conte'nin başbakanlığına resmen "evet" diyecek şekilde tutumunu netleştirmesi istendi. M5S, Conte'ye onay vermeyen PD ile başka görüşme yapılmayacağını bildirdi ve bugün öğle saatlerinde yapılması planlanan görüşmeyi de iptal etti.

Ülkenin hassas bir dönemden geçtiği ve bir hükümet kurulabilmesi için çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"PD'nin fikirlerinin karışık olduğu görülüyor. Sadece görevlendirmeler, bakanlıklar hakkında konuşuyorlar, ne bütçe yasası ne de hükümetin ele alacağı konular görüşülüyor. Bu şekilde gitmez. Dünkü 4 saatlik görüşmede hiçbir yere varılmadı. Ya bu yaklaşım değişecek ya da diğer türlü zor. Eğer seçime gitmek istiyorlarsa açıkça söylemeliler. M5S'nin parlamentodaki birinci siyasi parti konumunda olduğunu herkese hatırlatırız."