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İtalyan mahkemesi, Katalan lider Puigdemont'un İspanya'ya iade kararını erteledi

04.10.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül'de İtalya'nın Sardinya adasında gözaltına alınan ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesiyle ilgili karar ertelendi. Karara kadar serbest kalan Puigdemont'un seyahat özgürlüğü de kısıtlanmadı.

İtalyan mahkemesi, Katalan lider Puigdemont'un İspanya'ya iade kararını erteledi

Eylül'de İtalya'nın Sardinya adasında gözaltına alınan ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesiyle ilgili karar ertelendi. Karara kadar serbest kalan Puigdemont'un seyahat özgürlüğü de kısıtlanmadı.

Sardinya'daki Sassari İstinaf Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Puigdemont hazır bulundu. Mahkeme, İspanya'nın iade talebiyle ilgili karar alabilmek için Avrupa mahkemelerinin Puigdemont'un dokunulmazlık hakkıyla ilgili kararını bekleyeceğini açıkladı. Bu karara kadar Puigdemont'a herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

Puigdemont'un avukatları ve savcılık mahkemeden bu yönde talepte bulunmuştu. Katalan lider de Sassari'de mahkemeden ayrılırken basın mensuplarına karardan "çok memnun" olduğunu söyledi.

Belçika'da yaşayan Carles Puigdemont, 23 Eylül'de bir Katalan halk festivaline katılmak için geldiği Sardinya'da gözaltına alınmıştı. İspanya'nın hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkarması nedeniyle gözaltına alınan Puigdemont, ertesi gün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Bu kararın ardından adadan ayrılan Katalan lider, bugünkü duruşma için yeniden Sardinya'ya döndü. Puigdemont'un destekçilerinden oluşan bir grup da Sassari'de mahkeme binası önünde toplandı.

2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont, İspanya tarafından ayaklanma, isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarıyla aranıyor.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı olan Puigdemont, yasaklı referandum sonrası Belçika'ya yerleşmişti.

Puigdemont daha önce de 2018'de Almanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Puigdemont'un geçen ay Sardinya'da gözaltına alınmasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Carles Puigdemont'un adalete teslim edilmesi ve yargılanması gerektiği açık" demişti.

Katalan lider Puigdemont'un destekçileri.

Puigdemont ise adil yargılanma garantisi olmadığı gerekçesiyle İspanya'ya dönmeyi reddediyor.

2019'da Avrupa Parlamentosu'na seçilen Puigdemont'un dokunulmazlık hakkı konusunda tartışmalar sürüyor. İspanya, resmi atama prosedürleri için Madrid'e gidemeyen Puigdemont'un Avrupa Parlamentesu üyesi olarak dokunulmazlık hakkını tanımıyor.

Avrupa Parlamentosu da Mart ayında Puigdemont'un dokunulmazlığını kaldırmıştı. Puigdemont'un bu karara karşı AB Genel Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da, tutuklanarak İspanya'ya iade edilme riski olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Ancak Sardinya'da gözaltına alınması üzerine avukatları dokunulmazlık hakkının yeniden garanti edilmesi için mahkemeye acil başvuruda bulunmuştu.

Sardinya'daki Sassari mahkemesi iade konusunda karar alabilmek için, Avrupa Adalet Divanı'nın dokunulmazlık kararının beklenmesi gerektiğine hükmetti.

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