'İtalyan Parlamentosu'ndaki evlenme teklifi mizansendi'

İtalya'da geçen haftanın en çok konuşulan olaylarından olan parlamentodaki sürpriz evlilik teklifinin "mizansen" olduğu iddia edildi.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, geçen Perşembe günü Temsilciler Meclisi'nde yaşanan "evlenme teklifinin" başrolündeki Lig milletvekili Flavio Di Muro ile Elisa isimli sevgilisi aylar önce evlilik kararı almıştı. Hatta çift, düğün tarihini ve mekanını bile Eylül ayında belirlemişti. Habere göre çift 5 Aralık'ta Ventimiglia'da kilisede evlenecek.

Gazete, milletvekili Di Muro'yu bir "aktör", Temsilciler Meclisi'nde yaşananlarını da bir "tiyatro oyunu" diye tanımladı.

'**Bugün özel bir gün**' demişti

Flavio Di Muro, 28 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nde deprem bölgeleriyle ilgili bir oturumda söz alarak "Bugün benim için diğer günlerden farklı, özel bir gün. Sayın Meclis Başkanı, izninizle size değil, seyirci sıralarına sesleniyorum" demişti. Di Muro ardından bir yüzük kutusu çıkararak izleyici sıralarına dönmüş ve "Elisa, benimle evlenir misin?" sorusunu sormuştu.