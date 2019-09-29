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İtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergide

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Rıfat Şen'in objektifinden, ateş, hava, su ve fotoğrafın mücadelesi anlatan 'Element savaşları' fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

İtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergide

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Rıfat Şen'in objektifinden, ateş, hava, su ve fotoğrafın mücadelesi anlatan 'Element savaşları' fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı Rıfat Şen, Mersin Marina'da açtığı sergisi ile itfaiyecilerin çalışma şartlarını gözler önüne serdi. 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında oluşturuldu. İtfaiyecilerin yangın öncesi, müdahale anı ve sonrasının yer aldığı fotoğrafların, 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası için sergilendiğini belirten Şen, "Düzenlemiş olduğumuz bu fotoğraf sergisi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çalışanlarının algıda seçicilik oluşturması anlamında düzenlemiş olduğumuz bir sergidir. Bu sergide, bu kutsal görevin mimarları olan itfaiye erlerinin çalışmalarını sergilemek, halk nezinden yaptıkları görevleri daha iyi anlatmak bu sergiyi hayata geçirdik. Yapılan çalışmaların başarısında alt kademeden üst kademeye yöneticilerimizin verdiği destek çok önemli. Bu destekten motivasyon aldığınız sürece başarınız daha da artmaktadır. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, İtfaiye Daire Başkanımız ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

İtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergideİtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergideİtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergideİtfaiyecilerin zorlu koşulları bu sergide

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