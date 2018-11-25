İtitfak genişliyor mu? Bahçeli'den çarpıcı sözler

Engin bir inancımız, hayranlık verici duruşumuz, fedakarlığımız ve feragatimiz vardır ki, oluk oluk vicdanlara akmıştır. Yatağına sığmayan taşan ırmaklar gibi Anadolu'nun her yerine ulaştık. Kimi zaman unutulduk, kimi zaman unutulduk sanıldık. Pes etmedik, umudumuzu kaybetmedik. Haklıydık, hakkımızın teslimini bekledik. Önce ülkem dedik, önce millet dedik, Türküz dedik, Türkçüyüz dedik, turanın ülküsüyle beslendik. Kozmopolit azgınlara, komünist akınlara direne direne, şeytanları taşlaya taşlaya bugünlere geldik. Aslından soyutlanmış, özgürlük ve insan hakları propagandasıyla bölücülüğü palazlandırdılar. Terörizmle sineceğimiz, terör saldırılarıyla susacağımızı zannettiler. Ekonomik tetikçileri kışkırttılar. FETÖ iblisini üzerimize saldılar. İşgali denediler, istilayı özendirdiler. Ancak ihmal ettikleri, görmezden geldikleri milli cesaretin karşısında her seferinde rezil rüsvaya döndüler. Türklüğün izini silmeye kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir, hıyanet ve husumete karşı yenilmez iradedir. Türk vatanı bölünmez bütündür ve yapacağımız fedakarlıkların sınırı yoktur. İstiklalimiz için nice bedeller ödenmiştir. Türk milleti tarih içinde tezahür eden eşsiz bir kaynaşmanın mahsulüdür.

'NE ALDANDIK, NE DE ALDANANLARA İNANDIK'

Biz MHP'yiz. Bazen bitmeyen mücadele, bazen tükenen umutlar, bazen çelikten yumruk olduk. Bazen yufka yürek, bazen hayırsever bir vicdan ve gönül olduk. Allah adına yapılan cenkler, minareler olduk. Türk milletinin manevi muhafızlığını görev bildik. Bugüne kadar ülkücü yaşadık, adam gibi yaşadık, bozkurt gibi hayata tutunduk. Elleri nasırlı dedelerin elleri kınalı anaların, kundağa düşen sabilerin, tüm insanlarımızın umudu olmak için şereflice çaba sarf ettik. Ne aldandık, ne aldattık ne de aldananlara inandık. Yüzümüzün ağarması için yüzsüzlere şans tanımadık.

'2023 HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

Üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür, kutludur, bir o kadar da ağırdır. İnsanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden değerlere sahibiz. Sorgulayıcı bakışa sahibiz. Adalet duygusuna sahibiz. 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefine ulaşacağız. 2053'te süper güç Türkiye'ye varmayı gaye ediniyoruz.

Klasik siyasi şablonlara uymayız. Cumhuriyetin 3'üncü evresine yeni geçmişken, olaylar karşısında duyarsız ve sorumsuz hareket edemeyiz. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin her aşamada içindedir. Pay sahibidir. İhtiyaç duyulan her fedakarlığı seve seve yaparız. Geleceği planlamak yattığımız yerden olmaz. Aklın yolu birdir, o akıl Türk milletidir. Uzun hedefleri kucaklayanlar ancak gönlü, yüreği, vicdanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlığının hasretlerine sahip olmayanların, bedel ödemeyi göze alamayanların, fikrini ve mücadelesini savunamayanların, zoru görünce sinenlerin sahip olacağı bir unvan değildir ülkücülük. Gelecek gevşeklikle inşa edilemez, korkaklardan Fatih çıkamaz. Geleceğin Türkiye'si bugünün faziletli fedakarlıklarıyla oluşacaktır.