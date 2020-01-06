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  4. İtmek istediği traktörün altında kalıyordu

İtmek istediği traktörün altında kalıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bir kişinin itmek istediği traktörün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Sivas’ın İmranlı ilçesi Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidi yakınlarında yaşanan olayda, yolda kalan çekicileri kurtaran bir traktör kara saplandı.

İtmek istediği traktörün altında kalıyordu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bir kişinin itmek istediği traktörün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas’ın İmranlı ilçesi Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidi yakınlarında yaşanan olayda, yolda kalan çekicileri kurtaran bir traktör kara saplandı. Burhan Ceylan yönetimindeki traktörün ilerlemekte güçlük çektiğini gören Murat Ünal, 200 beygir güce sahip, 3 ton ağırlığındaki traktörü itmeye kalktı. Ünal bu sırada ayağının kaymasıyla traktörün altına düştü. Ünal’ın düşmesi sonrası traktör kendi kendine hareket etti. Büyük bir faciadan dönülürken, Ünal traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya şahit olan Vahit Ceylan, traktörün kendiliğinden hareket etmesinin Ünal’ın hayatını kurtardığını söyledi.

İtmek istediği traktörün altında kalıyordu

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