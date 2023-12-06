İttifak olmadan seçime girilirse kazanılacak-kaybedilecek şehirler! İYİ Parti toplantısına damga vuran iki harita: İl il belirlendi

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğrı gidilirken, muhalefet cephesinin nasıl bir yol izleyeceği netleşti. İYİ Parti, CHP'nin 'işbirliği' teklifini reddederek seçimlere parti olarak yalnız girme kararı aldı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yapılan gizli oylamada, 14’e karşı 35 oyla CHP’nin seçim işbirliği önerisi kabul görmedi.

Bir anda gündem yaratan karar öncesi İYİ Parti Başkanlık Divanı ve GİK toplantısında neler yaşandığı ortaya çıktı.

OLASI SENARYOLAR İL İL MASAYA YATIRILDI

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine; GİK toplantısı öncesi Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok" 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Olası Sonuç Senaryoları Analizi" başlıklı bir çalışma yaparak harita üzerinde il il değerlendirmelerde bulundu.

İTTİFAK OLMADAN SEÇİME GİRİLİRSE...

Söz konusu çalışmada yer alan iki harita ise dikkat çekti. İlk haritada "CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse ne olur?" sorusuna yanıt arandı.

Buna göre;

İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede, AK Parti-MHP ittifakı 67 il 762 ilçede, HEDEP de 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor.

CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKINDA 25 İL VE 260’A YAKIN İLÇE KAZANILIYOR

"CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse ne olur?" sorusuna yanıt aranan ikinci haritaya göre ise şöyle bir tablo ortaya çıktı;

İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede, AK Parti-MHP 46 il 620 ilçede, HEDEP 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor. Toplamda CHP-İYİ Parti 25 il ve 260’a yakın ilçede ipi göğüslüyor.

Söz konusu sunumun ardından Üçok, işbirliğinin gerekli ve önemli olduğunun altını çizse de yapılan oylamada işbirliği önerisi reddedildi.







