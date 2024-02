İTÜ Çekirdekli 25’den fazla girişim, teknolojileriyle deprem bölgesine bir yıldır destek sağlıyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depreminin ardından başlattığı Afet Yardım Kampanyası ve bünyesindeki birçok firmayla bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye’nin öncü teknokentlerinden İTÜ ARI Teknokent, teknoloji odaklı İTÜ Çekirdek girişimleriyle de desteklerine devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren teknolojilerini deprem bölgelerine entegre eden ve yeni teknolojiler geliştiren toplam 25’den fazla teknolojik girişim sayesinde afetin ardından depremzedelerin ısınma, barınma, sağlık ve psikolojik destek ihtiyaçlarını karşılayan girişimler, online ve mobil olarak kullanılabilen uygulamalar ile toplumsal sorumluluklarını devam ettiriyor.

İTÜ ARI TEKNOKENT'TEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 TEKNOKENTE DESTEK ÇAĞRISI

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin, 6 Şubat’ta yaşananların ardından depreme karşı alınacak önlemler konusunda daha ciddi adımlar atması gerektiğini belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş,“ Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası başta kurtarma çalışmaları olmak üzere ihtiyaç olan pek çok konuda vatandaşlarımıza destek olmak bize büyük bir sorumluluk yükledi. Bunu yalnızca İTÜ ARI Teknokent olarak değil, aynı zamanda İTÜ Çekirdekli 25’den fazla girişimimiz sayesinde başardık. İTÜ Çekirdek bünyesindeki girişimler çok hızlı bir şekilde koordine olup gönüllü bir şekilde destek projeleri ve kampanyaları başlattı. Aynı zamanda, BIM (bina bilgi modellemesi) ile depreme dayanıklı kent ve yerleşim alanları kapsamında birçok girişimimizle birlikte destek vermeye ve AR-GE projelerini bu alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Unutulmaması gereken bir konu da depremden etkilenen bölgelerde 11 teknokentin yer alması. Bölgenin kalkınması adına gereken desteği sağlayarak ve koordine olarak ortak projeler gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için birçok kurum gibi, özellikle teknoloji hub’ı olan teknokentlere de önemli görevler düşüyor” dedi.

İTÜ Çekirdek girişimlerinin deprem çözümleri şu şekilde:

1.Assistbox

İTÜ Çekirdek girişimi Assistbox, müşteri ve teknik destek süreçleri için geliştirilmiş bir online iletişim ve uzaktan destek platformudur. Deprem sonrası, iletişim ve destek platformunu ücretsiz kullanıma açarak, hasar ihbarlarının minimum sürede incelenmesi ve sigorta hasar eksperlerinin güvenli şekilde ekspertiz yapabilmesini sağlamıştır.

2.Bimcrone

İTÜ Çekirdek girişimi Bimcrone, deprem bölgelerinde yapılandırma ve kentin yeniden kurulma sürecine destek olmak üzere, ilgili kurumlarla görüşmeler ve yönlendirmeler gerçekleştirmiştir.

3.BlindLook

İTÜ Çekirdek girişimi BlindLook ekibi, geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi ile markaların görme engellilere kapsayıcı bir şekilde hizmet vermesini sağlamaktadır. Deprem sonrası, barınma ihtiyacı bulunan görme engellileri evlerinde misafir ederken, gönüllü olarak evlerinde misafir etmek isteyen kişileri de online platformlarında ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaktadır.

4.Bugbounter

İTÜ Çekirdek girişimi Bugbounter, kurum ve şirketlerin siber güvenlik açıklarının bulunmasını, doğrulanmasını, raporlanmasını ve aksiyonların takibini bağımsız güvenlik araştırmacıları sayesinde sağlayacak kitle kaynağı ile hizmet veren bir platformdur. Deprem sonrası, aktif çalışan tüm yardımlaşma ve destek platformlarının online güvenlik testlerini ücretsiz olarak gerçekleştirerek, depremzedelere yapılan yardımların engellenme ve sömürülmesine karşı çıkmıştır.

5.Bulut Klinik

İTÜ Çekirdek girişimi Bulut Klinik, geliştirdikleri uygulama sayesinde kullanıcılarının sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden online veya yüz yüze gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Deprem sonrası, online sağlık hizmeti platformunu depremzedeler için ücretsiz hale getirerek 500’den fazla kişiye hizmet sağlamıştır.

6.Classest

İTÜ Çekirdek girişimi Classest, uzman öğretmenlerle özel derslerin verildiği ve öğrenciye uygun öğretmen eşleştirme olanağı sağlayan, 360 derece eğitim hizmeti verilen bir online eğitim platformudur. Deprem sonrası, Eğitim Seferberliği kampanyasına katılarak depremden etkilenen LGS ve YKS hazırlık dönemindeki 700 öğrenciye, başvuruları doğrultusunda ücretsiz eğitim desteği vermiştir.

7.Evbee

İTÜ Çekirdek girişimi Evbee, şarj ihtiyacı duyan tüm kullanıcılar için yerinde hızlı şarj imkanı ile yenilikçi ve temiz çözümler sunan bir mobil şarj istasyonu ağıdır.Deprem sonrası, mobil şarj istasyonu araçlarını modifiye ederek afet bölgesinde elektrik sağlama ve mühendislik hizmetlerine destek vermesi amacıyla tahsis etmiştir.

8.Evimdeki Psikolog

İTÜ Çekirdek girişimi Evimdeki Psikolog, psikolojik destek almak isteyenler ile psikologları bir araya getiren online terapi platformudur. Depremden etkilenen kişiler için, online ücretsiz psikolojik destek sağlamaktadır. Deprem sonrası 2 bin 500 psikolojik destek başvurusu almıştır.

9.From your eyes

İTÜ Çekirdek girişimi From your eyes, insan ve yapay zeka iş birliğiyle görme engellilere hem hızlı hem de nitelikli görsel açıklamalar sunan bir mobil uygulamadır. From your eyes uygulaması, toplanma noktaları, yardım noktaları ve bunun gibi birçok kritik konuda görme engelli depremzedelere katkı sundu. Deprem sonrası, görme engelli kullanıcılardan gelen 2400’den fazla görsel betimlendi. Yapay zekanın kullanıcılara dönüş üç dakikaya kadar sürebiliyordu bu hız standartların üzerine çıkması için özel olarak optimize edildi ve 50 saniyeye kadar düşürüldü.

10.Gonullupsikolog.org

İTÜ Çekirdek girişimi Gonullupsikolog.org, online ortamda gönüllü ruh sağlığı çalışanlarıyla psikolojik desteğe ulaşamayan dezavantajlı grupları bir araya getiren bir sosyal girişimdir.Girişim, afetten etkilenen kişiler için online ücretsiz psikososyal destek sağlarken, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanları da sürece dahil etmektedir. Deprem sonrası, değerlendirilen başvurular sonucunda afet ve travma alanında uzmanlaşmış 63 uzmanı depremzedelerle buluşturmuştur.

11.Hummingdrone

İTÜ Çekirdek girişimi Hummingdrone, endüstriyel ihtiyaçlar için otonom drone sistemleri geliştirmekte; enerji, şehir planlama ve kamu güvenliği sektörlerinde kullanılan havadan denetim ve analiz çözümleri sunmaktadır. Deprem sonrası, yoğun yıkımın yaşandığı Hatay bölgesinde çalışmalara dahil olan Hummingdrone ekibi, kamu ve özel kurumlar ile koordinasyonlu bir şekilde ihtiyaç analizi yaparak, izinli bir şekilde drone ile çekilen fotoğraflar ile kentin yüksek çözünürlüklü dijital ikizini oluşturmuştur. Ardından, dijital ikiz üzerinde geliştirdikleri YZ modellerini kullanarak hasarlı ve yıkılan binaları, hasarlı enerji dağıtım hatlarını ve aydınlatma direklerini tespit ederek kritik altyapı onarım süreçlerini hızlandırmıştır.

12.inSuppliers

İTÜ Çekirdek girişimi inSuppliers, işveren ile iş yapan firmaların kendilerine en uygun iş ortaklarını doğrudan bulmalarını kolaylaştıracak paydaşlar arası networking imkânı sağlayan global bir dijital platformdur. Deprem sonrası, ihtiyaç sahiplerine geçici ve kalıcı barınma için tedarik zinciri çözümünde bulunmuştur. Kentin yeniden süreci yerel yönetim ve bakanlıklar ile birlikte çalışmalara dahil olmaktadır.

13.Kanka Host

İTÜ Çekirdek girişimi Kanka Host, paylaşım ekonomisine hizmet eden insanların evlerini birbirleriyle paylaşarak gelir elde edebileceği ve barınma ihtiyacını daha uyguna karşılayabileceği bir platformdur. Deprem sonrası, kalacak yere ihtiyacı olan 1782 kişi ile evini paylaşmak isteyenleri uygulama üzerinden bir araya getirmiş, ulaşım ve barınma hizmetlerinin sağlanmasına destek olmuştur.



14.Kidolog

İTÜ Çekirdek girişimi Kidolog, gebelik öncesi ve sonrası dönemlerde ebeveynlere ve aynı zamanda yetişkin bireylere 10 farklı kategoride 7/24 uzman desteği sağlayan online danışmanlık platformudur. Deprem sonrası, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanlar ile birlikte uygulama ve WhatsApp üzerinden ücretsiz olarak 1000’den fazla depremzedeye psikolojik destek sağlanmıştır.



15.Microfon

İTÜ Çekirdek girişimi Microfon, burs veren kurum ve kişilerin toplandığı online bir platformdur. Deprem sonrası, başlattıkları Eğitim Seferberliği kampanyası ile depremden etkilenen ve eğitim yardımına ihtiyacı olan öğrencileri, başvuruları doğrultusunda eğitim desteği veren kişi ve kurumların desteği ile buluşturmuştur.

16.Missafir

İTÜ Çekirdek girişimi Missafir, kısa/orta vadeli ev kiralamalarında: 15+ platformda profil yönetimi, ilan optimizasyonu, dinamik fiyatlandırma ve teknoloji destekli operasyonel destek hizmeti sunan, ev sahipleri ve misafirler için süreci uçtan uca yöneten bir platformdur. Deprem sonrası geliştirdiği “Missafirimizsiniz” platformu sayesinde, ev sahipleri ile konaklama ihtiyacı olan depremzedeleri buluşturmuştur.

17.Musichool

İTÜ Çekirdek girişimi Musichool, uzman müzisyen ve eğitimcilerin canlı ya da önceden kaydedilmiş eğitim programlarına bireysel veya grup olarak erişilebilen, dünyanın her yerinden müzikseverlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları online müzik eğitimi platformudur. Deprem sonrası, öğrencilere, çocuklara ve yetişkin bireylere müzik eğitimi organize ederek müziğin birleştirici gücünden faydalanmalarını amaçlamaktadır.

18.Octo

İTÜ Çekirdek girişimi Octo, topluluklara özel olarak geliştirilmiş kişiselleştirebilir bir iletişim ve etkileşim platformudur. Deprem sonrası, depremden etkilenen kişiler ve yardıma giden kuruluşlar için iletişim platformları hizmete sunuldu. Platformda, depremden etkilenen öğretmenlerin ihtiyaçlarını paylaşabileceği, yardım etmek isteyen öğretmenlerin de bunları görüntüleyebileceği bir alan oluşturuldu.

19.Peace Therapist

İTÜ Çekirdek girişimi Peace Therapist, herkesin ana dilinde uzman psikologlar tarafından psikolojik terapi almasını sağlayabilmek için üç dilde hizmet veren ödüllü bir platform ve sosyal girişimdir. Deprem döneminde, depremden etkilenen 200’den fazla kişiye online ücretsiz psikolojik destek sağlamıştır.

20.RePG Energy

İTÜ Çekirdek girişimi RePG Energy, konut ve endüstriyel uygulamalar için bilinen teknikte daha önce hiç kullanılmamış yılın büyük bir kısmı çalışabilen yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi, elektrikli ve hibrit araçlar için yenilenebilir enerji kaynağına dayalı menzil uzatıcı, konvansiyonel araçlar için yenilenebilir enerji kaynağına dayalı yakıt sistemleri, kara ve deniz taşıtları için tahrik sistemleri, konut ve taşıtlar için ısıtma – soğutma – HVAC ve iklimlendirme sistemleri, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tatlı su üretim sistemlerinin üretimi ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Deprem sonrası, sahip olduğu patentli enerji ve su teknolojilerini şebeke bağımsız, akıllı ve kendine yeten konteynerler ile 250 kişilik saha çadırının ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra havadaki nemden içilebilir su üretme teknolojisi ile günlük 40 litre içme suyu sağlanmıştır.

21.RumiTech

6 Şubat depreminin ardından ortaya çıkan girişim fikri RumiTech, güneşten ve rüzgardan hibrit bir şekilde ürettiği yeşil enerjiyi, sistem üzerindeki bataryalarda depolayan ve şebekeden bağımsız olarak çalışabilen, kendi kendine yetebilen akıllı direk çözümleri geliştirmiş ve bu sorunlara sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çözüm üretmiştir.

22.Sesver

İTÜ Çekirdek girişimi Arvia, firmalara görüntülü görüşme çözümleri sunan bir teknoloji firmasıdır. Deprem sonrası, Arvia’nın geliştirdiği Ses Ver.in platformu, deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olanlar ile yardım edebilecekleri buluşturdu. Oluşturulan online platform, otomatik konum paylaşma ve sesli görüşme özellikleri ile müdahale hızını arttırdı. Deprem arama-kurtarma çalışmaları süresince, SesVer.in uygulaması üzerinde toplamda 10 binden fazla sesli görüşme yapıldı.

23.Stemist Box

İTÜ Çekirdek girişimi Stemist Box, 4-14 yaş çocuklara yönelik STEM ve Maker eğitim setleri üretirken, üretim kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Deprem sonrası, başlattıkları Eğitici Oyuncak Yardımı kampanyası ile depremden etkilenen çocuklar için, her 1 oyuncak bağışı karşılığında bölgeye 4 oyuncak gönderimi yaparak 5 bin 860 çocuğa ulaşılmıştır. Bölgede eğitimciler ile birlikte fiziki olarak yer alarak çadırlarda eğitim ve öğrenci atölyeleri gerçekleştirmişlerdir.

24.Steto

İTÜ Çekirdek girişimi Steto, psikoloji uzmanları ile danışanların online olarak görüşmesini sağlayan bir platformdur. Deprem sonrası, depremden etkilenen 150’nin üzerinde kişiye online ücretsiz psikolojik destek sağlamıştır.

25.Terappin

İTÜ Çekirdek girişimi Terappin, uzman psikologlar ile danışanları bir araya getiren online psikoloji platformudur. Deprem sonrası, depremden etkilenen 2 bin kişi için ücretsiz psikolojik destek sağlarken, psikolojik destek çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen uzmanları da sürece dahil etmiştir.

26.Walkers

İTÜ Çekirdek girişimi Walkers, üye olduğunuz andan itibaren seçeceğiniz kategoride sizin adınıza bağış yapan, her adımınızın puana dönüştüğü, sınırsız fırsatlardan yararlandığınız bir sağlık ve gerçek zamanlı oyun uygulamasıdır.Deprem sonrası, Walkers uygulamasında, Eğitim Kutusu ile iş birliği yaparak 5 bin kullanıcıya ücretsiz online deprem eğitimi tanımlamıştır.