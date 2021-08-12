İTÜ'den öğrencilerine lisans yaparken, yüksek lisans yapma fırsatı!

Osmanlı döneminde 1773 yılında kurulan İTÜ'nün köklü bir geçmişi olduğunu belirten Satoğlu, 2 yıl sonra üniversitenin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlattı.

Mühendislik ağırlıklı bir üniversite olan İTÜ'de mimarlık, konservatuvar ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim birimleri olduğunu dile getiren Satoğlu, "İTÜ, Türkiye'nin inşasında öncü rol almış ilk mühendisleri yetiştiren kurum. Yaklaşık 250 bin civarında mezunumuz var. Çok bilinen siyasetçiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları var. Sanayi ve meslek kuruluşlarında yönetici olarak çalışan çok bilinen mezunlarımız da var." dedi.

İTÜ'nün kısa adı "ABET" olan ABD merkezli üniversiteler arası akreditasyona sahip sınırlı sayıdaki üniversitelerden biri olduğuna dikkati çeken Satoğlu, 25 lisans bölümünde ABET akreditasyonunun olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Satoğlu, ABET'in lisans diplomalarının ABD'de geçerliliğinin kabul edildiği ve tescil edildiği bir sistem olduğunun altını çizerek, "Böylece öğrencilerimizin lisans diploması, ABD'deki çoğu üniversitenin lisans diploması ile eş değer kabul ediliyor. Bu 25 lisans programında, mezunlarımızın yurt dışında yüksek lisans yapmasında ya da iş başvurusunda kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

Üniversitenin mimarlık programının Türkiye’deki ilk uluslararası mimarlık akreditasyonuna sahip bölüm olduğunu belirten Satoğlu, bu bölümden mezun olmanın ABD mimarlık lisans ve yüksek lisans programlarına eş değer olduğunu söyledi.

İTÜ'nün "araştırma üniversitesi" olduğunu aktaran Satoğlu, "Hem eğitim hem araştırma bizim için önemli. Eğitim ve araştırmadan elde ettiği yeni bilgileri, öğretim üyelerimiz öğrencilerimize aktarmaya gayret ediyor. Dolayısıyla biz araştırma ile kendimizi yeni bilgilerle besliyoruz. Devlet üniversitesiyiz. Temel misyonumuz vatana ve millete, dünyaya faydalı bireyler yetiştirmek. Kar amacı olmayan bir üniversiteyiz. Hem mezunlar hem de eğitim programlarındaki akreditasyonlarımızla kalitemizi ortaya koymuş durumdayız." değerlendirmesini yaptı.

OKURKEN YÜKSEK LİSANS İMKANI

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, bu yıl hayata geçirdikleri "lisans okurken yüksek lisans yapabilme" uygulaması hakkında şu bilgileri verdi;

"Bu yıl ilk defa 'MasterBee' adında lisans öğretiminden yüksek lisansa geçişi kolaylaştıran bir uygulamaya başladık. Başarılı lisans öğrencilerimizin 4. sınıftan itibaren yüksek lisans seviyesinde ders almalarına izin veren bir program. Başarılı öğrencilerimizin bu imkana erişmesini sağlayacağız. Bu öğrencilerimize uzun dönem staj imkanı da sağlayacağız. Öğrenciler, 4. senenin sonunda lisans, 5. senede kalan yüksek lisans derslerini ve tezi tamamlayıp mezun olabilecek. Böylece öğrencilerimize donanımlı bir şekilde isterlerse iş hayatına isterlerse de doktora veya akademik hayata geçmeleri için ek bir imkan sağlamayı amaçlıyoruz."

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Satoğlu, öğrencilerin üniversite tercihi yaparken dikkat etmeleri gereken kriterleri şöyle sıraladı;

"Öğrencilere, üniversitenin sağladığı imkanı, verdiği eğitimin kalitesini, akademik kadrosunun yetkinliğini, lisans eğitiminin akreditasyonunu iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Kampüste sağlanan fiziki imkanları iyi araştırmalarını öneriyorum. Başarı bursları ya da sağlanan burs imkanları, kampüs içindeki konaklama imkanları önemli. Bütün bunları bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Üniversite adaylarımızın kendi ilgi alanlarını da dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka herkesin sözel ya da sayısal bir yatkınlık alanı vardır. Bunu bilerek tercih yaparlarsa kendileri için doğru meslek mesleği seçebilirler. Meslek bir noktadan sonra sizin yaşam şekliniz haline geliyor. Zevk aldığınız işleri hayatınızın kalan kısmında yapmanız mutlu olmak için doğru bir tercih olacaktır. Yatkın oldukları, çalışmaktan zevk alacakları alanları, mesleklerin çalışma şartlarını da düşünerek tercih yapmalarını tavsiye ederim."

POPÜLER BÖLÜMLER

Prof. Dr. Satoğlu, gelecekte talep görecek iş kolları hakkında şunları söyledi;

"Elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği özellikle çok ön planda. Bu bölümlerimiz en yüksek puanlı öğrenci alan ve çok tercih edilen lisans bölümlerimiz. Endüstri ve matematik mühendisliği gibi bölümlerimiz istihdam oranı yüksek, kolay iş bulan bölümlerimiz. Bu bölümler oldukça popüler. Puan ve istihdam oranı olarak yüksek. Teknolojinin gelişmesiyle haberleşmedeki teknolojik gelişme paraleliyle elektronik haberleşme çok ön planda. Yazılımla ilgili gelişmeler nedeniyle bilgisayar mühendisliği çok popüler. Bu bölümlerin tercihi gelecek için iyi olacaktır."

TEKNOFEST, ÖĞRENCİLERİ BU ALANA YÖNELTTİ

Her yıl düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in teknik bilimlere ilgiyi artırdığını ve öğrencileri bu alana yönelttiğini anlatan Satoğlu, şunları kaydetti;

"Festivale katılan çok sayıda takımımız var. Bunlar öğrencilerimizin projeler vasıtasıyla kendi mesleki becerilerini geliştirmesi ve derste öğrendiklerini pratik etmesi açısından çok faydalı oldu. Bu festivale katılan takımlarımız başarı elde etti. Biz de onlara üniversitemiz içinde çok imkan sağladık. Bizim için bu başarılar üniversitemizin tanıtımı açısından iyi oldu. Öğrencilerimiz de bu durumdan çok mutlu. Festivale katılan takımlarımızın sayıları da giderek artıyor. Teknofest gibi yarışmaların da öğrencilerin yapabileceklerini, sınırlarını keşfetmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki çalışmalarıyla teknik bilimlerdeki öğrenciler için örnek olduğunu aktaran Satoğlu, "İHA'lar çok yeni teknolojik araçlar. Bizim ondan fazla İHA teknoloji takımımız var. Öğrencilerimiz mutlaka bu başarıdan etkilendi. Teknolojik olarak kabiliyetlerini keşfettiler. Hem mekanik tasarım hem haberleşme olarak lisans seviyesindeki bilgilerini ürüne dönüştürebileceklerini keşfettiler." şeklinde konuştu.

İLK BİNDEN İTÜ'YE GTERCİH EDECEKLERE BURS VE ÜCRETSİZ YURT İMKANI

İTÜ'yü yeni tercih edecek öğrencilere sunacakları burs ve diğer imkanlardan bahseden Prof. Dr. Satoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

"Kampüs içinde 4 bin 900 kişiye yakın bir yurt imkanımız var. Şehir dışından üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimiz için bu kapasitede bir yurt imkanı önemli. Bu anlamda İTÜ önemli bir imkan sağlıyor. Bütün öğrencilerimize yurt konusunda kapasitemizi sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bu yıl başarı burslarını artırdık. İlk defa ilk bin öğrenci içinden İTÜ'yü tercih eden öğrencilerimize hem burs hem de yurtlarımızda ücretsiz konaklama, yemek bursu gibi birtakım imkanlar sağlıyoruz."

Kaynak: AA

