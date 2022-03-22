İTÜ'de Dünya Su Günü'nde "suyun geleceği" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından "Dünya Su Günü: Suyun Geleceği" programı düzenlendi.

Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "22 Mart Dünya Su Günü" kapsamında gerçekleştirilen programda, İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi'nin tanıtım videosu gösterildi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, buradaki konuşmasında, bu günün en önemli işlevinin, tüm dünyada gün geçtikçe artan su krizinin başta insan hayatı olmak üzere sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu haline geldiğine dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Temiz ve içilebilir su kaynaklarının korunması ile çoğaltılması konusunda somut adımların atılmasını teşvik etmek amacıyla bu günün ilan edildiğini aktaran Koyuncu, "Bugün dünya üzerinde güvenli suya erişimi olmayan ya da çok kısıtlı olan 2 milyar civarında insanın yaşadığını biliyoruz. Dünya Su Günü'nün temel odak noktalarından biri de 2030 yılına kadar herkes için yeterli ve güvenli suya erişimi sağlamak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bu hedef, Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 küresel kalkınma hedefleri arasında en önemlilerden biri olarak yer almaktadır." dedi.

Koyuncu, Ocak 2016'da yürürlüğe giren bu hedeflerin BM üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Koyuncu, söz konusu hedeflerin dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, temiz ve güvenli suya erişimi sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklandığını kaydetti.

- Suyun sürdürülebilir kullanımının önemi

Suyun gıdadan enerjiye, tarımdan politikaya kadar hemen her alanı etkilediğini ve karar vericileri yönlendirdiğini belirten Koyuncu, "Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve ekonomik gelişme; su, enerji ve gıda talebini arttıran faktörlerden sadece birkaçıdır. Tarımsal sulama, dünyanın tatlı su kaynaklarının en büyük tüketicisi konumundadır ve küresel olarak kullanılan enerjinin dörtte birinden fazlası gıda üretimi ve tedarikine harcanmaktadır. Gördüğümüz üzere bu durum da yine suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanımına bağlı olabilmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Koyuncu, Dünya Su Günü'nün bu yılki temasının "yer altı suyu" olarak belirlendiğini anlattı.

Türkiye'nin su zengini olmadığının altını çizen Koyuncu, bu nedenle mevcut potansiyelin en iyi şekilde işletilmesi ve gelecek nesillere tertemiz bir şekilde aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Koyuncu, suyun önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalığı arttırmak için İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi'ni kurduklarını sözlerine ekledi.

İTÜ'deki öğrenci kulüplerinin üyelerinin "Genç Bakış" oturumunda suyun önemine ilişkin sunum yaptığı programda, bu üniversiteden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Şen "Su" konulu konferans verdi.

