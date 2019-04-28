İÜ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ’NİN KURULUŞ TARİHİ 83 YIL GERİYE ALINDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Senatosu Veteriner Fakültesi’nin kuruluş tarihini 1972 yerine, İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un kayıt yaptırdığı tarih olan 1889 olarak tescil etti. İÜC’ye bağlı Veteriner Fakültesi’nin kuruluş tarihi, İstiklal Marşı’nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy adının 12 Mart’ta bir amfiye verilmesi töreninde gündeme gelmişti. Öğretim üyesi Dr. Altan Armutak, törende İÜC Veterinerlik Fakültesi kuruluş tarihinin 1972 olarak göründüğünü, buna karşılık Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluş tarihinin 1842 olarak yazıldığını anlattı. Dr. Armutak, gerçekte o tarihte Ankara Üniversitesi’nin bulunmadığını, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk hükümetlerin bölgedeki hayvan varlığı yeterli olmadığını göz önüne alarak Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni Ankara’ya taşıma kararı aldıklarını anlatırken, şöyle dedi: “İstanbul’da 1842’de askeri baytar mektebi olarak açılan 1889’da ise sivil hale getirilen okul, 1933’te kapatılıyor. Veteriner Fakültesi 91 yıl İstanbul’da hizmet vermiştir. Öğrenciler, öğretim üyeleri, sehpalar, hayvan iskeletleri trenlerle Ankara’ya taşınıyor. Bu okul, 1970’li yılların başına kadar Ankara’da tek veteriner fakültesi olarak kalıyor. Kuruluş tarihi olarak 1842 yazan bu okulun yöneticileri, ‘İstanbul’daki okulun mirasçısıyız’ diyor. Elazığ’da Fırat Üniversitesi 1970’te kurulduktan sonra 1972’de İstanbul’da veteriner fakültesi açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1933-1972 arasındaki 39 yılın gecikmişlik bize 130 yıla mal oluyor. 1972 kuruluş tarihi fakültemize yakışmıyor." Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Uluslararası Robotik Yarışmasında Ümraniyeli Bilge Çocuklar voleybol kategorisinde birincilik aldı Kars’ta çocuk istismarına 5 kişilik tepki

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, bu görüşler üzerine DHA muhabirine, Veteriner Fakültesi logosunda 1972 yazıldığını hatırlatırken, “Oysa fakülte tarihimiz 1889’da İstanbul Halkalı’daki Baytar ve Ziraat Mektebi’ne dayanıyor. İÜC Veteriner Fakültesi’nin tarihini güncellerken fakülte kuruluşundaki gerçek tarih olan ve Mehmet Akif’in de ilk mezun olduğu fakülte hüviyetine kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz" demişti. ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da, Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihinin İstanbul’da 1833’teki askeri veterinerliğe dayandığını, 1889’da yine İstanbul’da Halkalı’da sivil veterinerlik fakültesi kurulduğunu söyledi. Prof.Dr. Kaşıkçı, Türkiye Cumhuriyeti ilanı ardından yapılan düzenleme ile veteriner fakültesinin Ankara’ya taşınma kararı alındığını, bu nedenle İÜC’deki fakültenin kuruluş tarihinin 1972 olarak yazıldığını söyledi. Dekanlığını yaptığı fakültenin kuruluş tarihinin güncellenmesi konusunda bir süreden bu yana sürdürdükleri çalışmaların tamamlandığını açıklayan Prof. Dr. Kaşıkçı, şöyle dedi: