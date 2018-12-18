İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak öğretim üyeleri ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ak, İÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'deki ilk üniversitesi sıfatına yakışmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, hem eğitim hem araştırma hem de hizmet bakımından iyi bir durumda olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Ak, "Üniversitemiz hem eğitimde hem araştırmada hem de hizmette ülkemizde rehber durumdadır." ifadelerini kullanarak, üniversite bünyesinde 911 profesör, 346 doçent, 566 doktor öğretim üyesi, 323 öğretim görevlisi, bin 369 araştırma görevlisi ve 111 yabancı uyruklu öğretim üyesi bulunduğunu, öğrenci sayısından bahsettiklerinde ise gurur verici bir noktanın dikkati çektiğini aktardı.

Araştırma üniversitelerinin temel özelliklerinden birisinin lisansüstü eğitime önem vermesi olduğuna işaret eden Ak, "Bizim üniversitemizde şu anda 22 bin lisansüstü öğrenci vardır. Bu da toplam öğrencilerimiz arasında yüzde 29,6 gibi bir orana denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.