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İyi giden ilişkilerin ortak özellikleri nelerdir?

17.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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İlişkileri mutlu ve uzun vadeli kılan noktalardan biri de tartışma esnasında yapıcı duygulara yer vermek. Eleştirmeden, aşağılamadan ve duvar örmeden sorunları çözmenin ilişkileri sorunsuz kıldığına dikkat çeken İlişki, Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

İyi giden ilişkilerde yapıcı duygular vardır. Çatışmalarında ve tartışmalarında daima pozitif duygularla birbirlerine yaklaşırlar. Öte yandan engelleyici onarım vardır. Örneğin tartışma esnasında sakinleştikten sonra aynı konuya tekrar dönmeyi tercih ederler ve olumlu onarmalar yaparlar.

DİYALOG KURMAYI ATLAMAYIN

Sorunlara saplanıp kalmak yerine haklı-haksız tartışmasına girmek yerine diyalog kurarlar ve iletişimle sorunları çözmeye çalışırlar. Bu kişiler birbirlerinin kişiliklerine saldırmadan biz olgusuyla hareket ederler. Eleştiri, aşağılama ve duvar örme bu tarz ilişkilerde hiçbir zaman yer almamaktadır.

OLUMLU CÜMLELERLE YAKLAŞIN

Siz de ilişkinizin güçlenmesini istiyorsanız yavaş yavaş bu davranışları göz önünde bulundurabilirsiniz. Olumlu cümlelere, ihtiyaç ve istek bildiren cümlelere iletişiminizde yer verebilirsiniz.

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