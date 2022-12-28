İyi Kargo çalışma saatleri: İyi Kargo açılış ve kapanış saati nedir, pazar günü açık mı?

Ülkemizin birçok şehrinde faaliyet gösteren İyi Kargo geçmişten gelen tecrübesi ile tercih edilen kargo şirketlerinden birisidir. Faaliyet 1992 yılında başlayan İyi Kargo geçmişten günümüze geniş hizmet ağıyla ve yelpazesiyle hizmet verir. Günümüzde kargo işlemlerinin artmasıyla da talep almaya devam eden İyi Kargo çalışma saatleri ve günleri müşteriler tarafından merak edilen konular arasındadır.

İyi kargo çalışma günleri nedir?

İyi kargo çalışma saatleri ve günleri hemen hemen her şubesinde aynıdır. Türkiye'nin pek çok yerinde şubesi olan iyi kargo çalışma günleri hafta içi pazartesi ve cuma günleri arasındadır. İyi Kargo çalışma saatleri herhangi bir yasal düzenleme ya da istisnai bir durum olmadığı sürece tüm şubelerde aynıdır. İyi Kargo çalışma günleri dâhilinde şubelerinden gönderi alma, gönderi gönderme gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilir. Eğer şubeye gidemeyecekseniz de gönderilerinizi evden aldırmak için kargo şubesini arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. İyi Kargo açılış saati hafta içi günlerinde 08.30 olarak belirlenmiştir. İyi kargo öğle arası saatleri olmadan kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder. İyi Kargo kapanış saati ülke genelinde akşam 17.30’dur. İyi kargo hafta içi çalışma saatleri ve günleri şu şekildedir:

Pazartesi: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 arası

Salı: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 arası

Çarşamba: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 arası

Perşembe: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 arası

Cuma: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 arası

İyi kargo hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Kargo çalışma saatleri özellikle hafta sonu günleri için, müşteriler tarafından oldukça merak edilmektedir. Bu bağlamda sıkça sorulan "İyi kargo Cumartesi saat kaça kadar açık?" sorusunun cevabını 17.30 olarak verebiliriz. İyi Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermeye devam etmektedir. Şubelerde kargo teslimat saati sabah 08.30 - 12.00 arasında kargo teslimatı yapılabilir. İyi Kargo çalışma saatleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu cumartesi günü faaliyetlerine devam eder. Bunun yanı sıra pazar günü açık değildir ve "İyi Kargo Pazar günü açık mı?" sorusunun cevabı "Kapalıdır" olarak yanıtlanabilir. İyi kargo hafta sonu çalışma saatleri:

Cumartesi: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 arası

Pazar: Kapalı



