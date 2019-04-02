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İYİ Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:42 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve parti yöneticileri, resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İYİ Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına itiraz etti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve parti yöneticileri, resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulundu.
Balıkesir’de Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına itirazda bulundu. İYİ Partililer, Balıkesir Adliye'sine gelerek, Merkez Altıeylül ve Karesi İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini verdi. Balıkesir'in 20 ilçesinde de İYİ Partili yöneticiler tarafından resmi olmayan sonuçlara da itiraz edildi.
Adliye önünde açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, "Seçim sonucundan sonra aldığımız sonuçlara göre şuan 10 bin 92 oy geride olduğumuzu tespit ettik. Bununla ilgili teşkilatlarımıza gelen ıslak imzalı seçim tutanakları teşkilatlarımız tarafından incelendi. Seçim tutanaklarında usulsüzlükler oldukça fazla. Bunlarla ilgili teşkilatlarımız iki gündür gece gündüz çalışıyorlar. Bugünde 1 oy hakkımıza dahi sahip çıkabilmek adına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda aşağı yukarı 2 bine yakın sandıkta yüzde 3’ten fazla geçersiz oy olduğu tespit edildi. Aşağı yukarı, 300 yakın sandıkta da büyük partilerin yüzde 75’ten fazla oy aldığı tespitleri var" dedi.
Millet İttifakı İYİ Parti’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ise Balıkesir’de seçimin üzerinden iki gün geçmesine rağmen milli iradenin tecelli etmediğini belirterek, "Bunu bize oy veren vermeyen AKParti’liler dahi söylemektedirler. Biz bir tek şey istiyoruz milli iradenin tecelli etmesini. Bizim için kimin çıktığı önemli değil. Balıkesir’de oy kullanan vatandaşlarımızın oylarının sandık sonucunda hakkaniyetle sayılıp tespit edilip milli iradenin tecelli edilmesini istiyoruz. AK Partililer ve özellikle Yücel Yılmaz şaibeli bir şekilde bu 5 yılın geçmemesi istemiyorsa adaletin tecelli etmesi için bizden daha çok çalışmalı" diye konuştu.

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İYİ Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına itiraz etti

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