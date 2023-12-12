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İYİ Parti'de bir istifa daha! İbrahim Özkan "Artık hür ve müstakilim" diyerek duyurdu

12.12.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekilliği İbrahim Özkan, görevinden istifa etti. "Artık hür ve müstakilim" diyen Özkan, talebin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldiğini belirtti.

İYİ Parti'de bir istifa daha! İbrahim Özkan "Artık hür ve müstakilim" diyerek duyurdu

İYİ Parti'deki istifa furyası sürüyor. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özkan, , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkan paylaşımında "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti ibrahim özkan
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