İYİ Parti'de bir istifa daha! İbrahim Özkan "Artık hür ve müstakilim" diyerek duyurdu

İYİ Parti'deki istifa furyası sürüyor. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Özkan, , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Özkan paylaşımında "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 12, 2023
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum.