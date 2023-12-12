İYİ Parti'de Şeyh Said krizi! Selim Ensarioğlu disipline sevk edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu 'Şeyh Said Bulvarı' kararı siyasetin gündeminde. Söz konusu gelişme İYİ Parti'de krize yol açtı.

ŞEYH SAİD TARTIŞMALARINA DAHİL OLDU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

ENSARİOĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu açıklamadan kısa süre sonra ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır."