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İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP'ye geçti. Türk, açıklamasında "Devlet Bahçeli kollarını açtı, ülkücülere de yakışan MHP'ye gitmektir" ifadesini kullandı.

MHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, İYİ Parti kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre İYİ Parti lideri Meral Akşener ile hareket eden Türk, zaman zaman partisine yönelik eleştirilerde bulunuyordu.

Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen, "İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık" şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçeceğini açıkladı.

"İSTİFAMI VERİYORUM"

"İYİ Parti'nin içinde ülkücülerin çok ciddi rahatsızlığı var" diyen Oğuzhan Türk, "İYİ Parti'den istifamı veriyorum. Sayın Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan gitmektir" dedi.

"BİNLERCE ÜLKÜCÜ MHP'YE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Oğuzhan Türk binlerce İYİ Partili ülkücünün MHP'ye geçmeyi düşündüğünü söyledi. Türk, "7 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'nin içinde bulunan ülkücülerin çoğunluğu AKP ile koalisyona girmediği için Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Ülkücüler neden devlet yönetmeye talip olmuyor diye Bahçeli'ye saldırdı. Geldiğimiz süreçte 7 Haziran'da neden koalisyon kurmadın diye eleştirilen Devlet Bahçeli şimdi neden koalisyon kurdun diye eleştiriliyor. Bu eleştirileri yapan sadece ben değilim, yüzlerce, belki binlerce ülkücü MHP'ye geçmeyi düşünüyor" dedi.

"MECLİS'İN EN ERKEK EGEMEN GRUBU İYİ PARTİ'DE"

Oğuzhan Türk, Meclis'in en erkek egemen ve yaşlı grubunun İYİ Parti'de olduğunu da söyleyerek partisini şöyle eleştirdi:

"Meclis'in en erkek egemen en yaşlı grubu İYİ Parti'de. İYİ Parti, ülkücü hareketi bölmek ve CHP'deki memnuniyetsiz seçmenin kafasını karıştırmak için ortaya çıktı. Hayalimiz, Ak Parti'nin yerine gelecek bir alternatif olmaktı ama İYİ Parti Ak Parti'nin değil, MHP'nin alternatifi olmaya çalışıp onun rolünü almaya çalışıyor."

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İYİ parti Oğuzhan Türk MHP Devlet Bahçeli Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
kaypak yalakalar baktınız mhp akp den nemalanmaya başladı biyerlere çöküyor anında satıosunuz partinizi sizden adam olmaz mhp liden bi bok olmaz zaten
tarih sizi asla unutmayacak cakal sürüleri
aradığı kadroyu ve torpili bulamayan kaçıyor.. burda yandaş ve torpillilere yer yok. 2 ay öncede babası umduğunu bulamamisti
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