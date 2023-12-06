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İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu sosyal medyadan duyurdu

06.12.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Son dönemde art arda istifaların yaşandığı İYİ Parti'de bir isim daha istifasını duyurdu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti'deki çalkantılar devam ediyor. Özellikle CHP'nin teklifine ret kararı sonrası parti içi hareketlilik sürüyor. Bugün de bir istifa haberi geldi.

"KURULUŞ AMA VE İLKELERİMİZDEN BİR SÜREDİR UZAKLAŞTIK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu şunları kaydetti:

"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
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