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İYİ Parti’de istifa şoku: Meclis üyesi Ufuk Erdöl görevi bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde ikinci Olağan Genel Kuruluna hazırlanan İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatı’nda istifa şoku yaşandı. Kongre öncesinde İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi Ufuk Erdöl partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti’de istifa şoku: Meclis üyesi Ufuk Erdöl görevi bıraktı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen Emekli Albay Ufuk Erdöl, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Erdöl açıklamasında, “Kurucu üyesi olmaktan onur duyduğum, ülkem, vatanım ve geleceğimize dair yapacak olduğumuz olumlu çalışmalardan başka bir gayemin olmadığı, işçinin, emekçinin, işsizin, gencin, kadınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın, kısacası Türk milletinin yükselmesi ve refaha ulaşması için, İYİ Parti çatısı altında yıllarca verdiğimiz emeklerimizin, mevcut ilçe başkanı ile bir yere varamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayım. Gücünü tabandan almayan hiç kimsenin başarılı olması mümkün değildir. Aslolan birilerinin değil milletin adamı olmaktır ve gerisi teferruattır. Siyaseti kendi menfaatlerini, koltuğunu ve imkanlarını kaybetmemek adına kullanan, bu yolda da antidemokratik yollara sapmaktan imtina etmeyen, hatta bunlara yol veren ve destekleyen İl başkanlığı da dahil olmak üzere, yönetimin tamamın bunlara alet eden bir oluşumun içinde bulunmamak adına, İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ OLARAK DEVAM EDECEK

Erdöl, görevine ise bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, Ufuk Erdöl’ün partisinden istifa etmesiyle, İYİ Parti’nin Salihli Belediye meclisindeki üye sayısı ise 2’ye düşmüş oldu. İYİ Parti’de geçtiğimiz yılda Belediye Meclis üyesi Reşide Sağlam partisinden istifa edip, daha sonra MHP’ye geçmişti.

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