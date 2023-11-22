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İYİ Parti'de 'kayıp para' krizi! Ümit Dikbayır'dan yeni hamle: Savcılığa başvurdu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

22.11.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti’de iki milletvekili ve bazı eski parti yöneticilerinin istifalarının ardından, gündeme gelen 'kayıp para' iddialarıyla ilgili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan yeni bir hamle geldi. Dikbayır; savcılığa başvurdu, TBMM’den de dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti'de 'kayıp para' krizi! Ümit Dikbayır'dan yeni hamle: Savcılığa başvurdu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

İYİ Parti’de 'kayıp para' iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Genel Başkan Meral Akşener, “kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği” iddialarının odağındaki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan yeni hamle geldi.

DİKBAYIR: DOKUNULMAZLIĞIM KALDIRILSIN

İYİ Parti tarafından hakkındaki iddialar nedeniyle tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.

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Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi.

İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi.

Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Dikbayır İYİ Parti
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