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Partisinin yetkililerini rezil etmek için hazırlanıyor! İYİ Parti'deki krizin odağındaki Ümit Dikbayır'dan zehir zemberek sözler: Anlattığımda Akşener ne yapacak?

22.11.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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Partinin kasasında eksik olduğu yönündeki iddialarla başlayan ancak bambaşka bir noktaya evrilen tartışmaların odağındaki İYİ Partili Ümit Dikbayır zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Partide taciz ve devamında işten çıkarma iddialarına ilişkin Dikbayır "Parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi. Olayın üstünün örtbas edildiğini öne süren Dikbayır, istifasıyla ilgili son kararını da açıkladı.

Partisinin yetkililerini rezil etmek için hazırlanıyor! İYİ Parti'deki krizin odağındaki Ümit Dikbayır'dan zehir zemberek sözler: Anlattığımda Akşener ne yapacak?

İYİ Partili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'e yakınlığıyla biliniyordu ancak son dönemdeki krizlerle beraber Akşener'in imzasıyla kesin ihracı istendi. Hakkındaki iddialar ve Dikbayır'ın açıklamaları son günlerin en çok konuşulanları arasında. İYİ Partili bazı yetkilileri kendi ifadesiyle "rezil, kepaze" etmeye hazırlanan Dikbayır, "Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. Bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor" diye konuştu.

AKŞENER'İN KONUŞMASINDAN ÖNCE DEMEÇ VERDİ

Bugün gözler Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmada. Akşener'in konuşmasında, son günlerde ayyuka çıkan iddialara yanıt verip vermeyeceği beklenirken Ümit Dikbayır, Sözcü'den Saygı Öztürk'e verdiği demeçle gündem yaratacak yeni açıklamalarda bulundu.

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ÜMİT DİKBAYIR İSTİFA EDECEK Mİ?

İstifa etmeyeceğini belirten Dikbayır, şunları söyledi:

“Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye. Konu, buralara nasıl geldi, nasıl getirildi, bambaşka yere nasıl evrildi? Anlaşılır gibi değil. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim, sonuna kadar duracağım.”

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"ANLATTIĞIMDA REZİL, KEPAZE OLACAKLAR"

Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum. (Dikbayır, yazılmamak kaydıyla burada önemli iddialarda bulundu) Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor.

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"BENİM DE ÇOLUK ÇOCUĞUM VAR"

Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?”

Günün önemli manşetleri


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