İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası! 'Ben de bir babayım' diyerek açıkladı

Ekonomik olarak bütçenin ekside olmasının normal olmadığını söyleyen Ümit Dikbayır, Meral Akşener'e ait hesapları incelettiğini iddiasını da yalanlamıştı! İYİ Parti son olarak taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Halk TV'ye konuk olan gazeteci Yavuz Selim Demirağ, bazı danışman ve sekreterlerin taciz iddiaları sonrası görevden alındığını belirtti.

İYİ PARTİ'DE SULAR DURULMUYOR! BU KEZ DE TACİZ İDDİASI...

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İYİ Parti'deki 'bütçe' ve 'taciz' krizlerini Halk Tv'de değerlendirdi. İşte Demirağ'ın o iddiaları...

'BEN DE AİLE BABASIYIM...'

'İYİ Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Sadece bir rant, bir para meselesi yok. Bunları söylemek istemezdim ama ben bir aile babasıyım, taciz suçlamaları da var! Çok ciddi taciz suçlamaları var.

Ümit Dikbayır bir başka kanalda olayın ekonomik olduğunu, bütçeyle ilgili olduğunu söylüyor. Siyasi partilerde bütçeler vardır, bu bütçeler Yargıtay'ın kontrolündedir. Sayıştay bunu inceler.'

BİR VEKİLİN OĞLU HAKKINDA CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI VAR'

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Halk TV'deki sözlerine şöyle devam etti:

'İYİ Partili bir milletvekilinin oğlu ve yeğeni hakkında cinsel istismar iddiaları var. Bazı polisler tarafından kapatılmaya çalışılan bir olay olduğuna yönelik iddialar da söz konusu...'





