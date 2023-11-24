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İYİ Parti'de kriz! Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a yanıt gecikmedi

24.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Ankara dün akşamdan bu yana Ümit Dikbayır’ın açıklamalarını konuşuyor. Canlı yayında İYİ Parti içinde yaşananlarla ilgili gündem yaratan iddialarda bulunan Dikbayır’ın Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar hakkında da tartışılacak ifadeler kullandı. Kayıt dışı toplanan paraları teslim aldığı öne sürülen Bekar ise Dikbayır’ın sözlerine anında cevap verdi. İşte detaylar…

İYİ Parti'de kriz! Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır'a yanıt gecikmedi

İYİ Parti'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır, canlı yayında olay olacak iddialarda bulundu. İddialarda adı geçen Esma Bekar, Dikbayır'a yanıt verdi.

Bekar, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun, hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim."

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ÜMİT DİKBAYIR NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti'de kesin ihraçla disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Akşener’in özel kalemine ve kalemin eşine verdiğini iddia ederek, "Kendi ilçemdeki belediyemle işim yok benim. Olabilir mi böyle bir şey? Benim bunlara ihtiyacım da yok. Sedat Aksakallı’ya dedim ki; benim belediyelerle işim yok. Olamaz, uğraşmam da. Varsa çıkarın ortaya ben yine gereğini yaparım. Benim, ailemin, sülalemin böyle bir ticari ilişkisini çıkarsınlar ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Bakın, bu kadar büyük konuşuyorum" demişti.

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