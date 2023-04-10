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İYİ Parti'den aday gösterilmişti! Ece Güner 'Eş kontenjanından adaylık' iddialarına yanıt verdi: 'Bugüne kadar sustum...'

10.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini dün YSK'ya verdi. Listelerde Millet İttifakı ortağı CHP'den Erdoğan Toprak, İYİ Parti'den eşi Ece Güner'in aday gösterilmesi dikkatlerden kaçmamıştı. 'Eş kontenjanından adaylık' iddialarını reddeden Ece Güner, "Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum. Doğrusu şu" diyerek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İYİ Parti'den aday gösterilmişti! Ece Güner 'Eş kontenjanından adaylık' iddialarına yanıt verdi: 'Bugüne kadar sustum...'

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken dün siyasi partiler, milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Partilerin listelerinde sürpriz isimler yer alırken CHP'li Erdoğan Toprak'ın CHP İstanbul 3. bölge 2. sıradan, eşi Ece Güner'in ise İYİ Parti İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterilmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ: BUGÜNE KADAR SUSTUM

Avukat Ece Güner, çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Evli değilim, geçen yıl boşandım. Bu “ucube sisteme” karşı mücadele etmiş, 4 kitap yazmış, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem anayasasının mimarlarından biri olarak adayım. Sn. Akşener’in çalışmalarımı takdir etmesi sonucu İYİ Parti’den aday oldum" ifadelerini kullanan Güner şunları ifade etti:

"Bazı yazılarda Sn. Erdoğan Toprak'ın eşi olduğum ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sn. Toprak ile geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum. Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sn. Meral Akşener'i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir Lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu 'ucube sisteme' karşı çok mücadele ettik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda 4 kitap yazdım; Kitaplarım Millet İttifakı'nın Anayasa Taslağının ilham kaynaklarından biri oldu. Sn. Akşener de çalışmalarımı takdir ettiler. Bir saygı-sevgi bağı oluştu. Bu seçimler öncesi de Sn. Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti. Hem bu 'ucube sisteme' karşı mücadelesine büyük saygı duyduğum için hem de bir kadın hakları savunucu olarak ülkemizde cesur bir kadın liderin varlığına büyük önem verdiğim için, gurur duyarak kabul ettiö. Ayrıca, İYİ Parti2nin ilkeleriyle görüşlerim uyumlu; çağdaş demokrasiye bağlıyım, Atatürk ilkelerine bağlıyım, vatanıma bağlıyım. İYİ Parti ailesi beni bağrına bastı ve bu yüzden müteşekkirim. İYİ Parti'nin ve Millet İttifakı'nın bu seçimleri kazanması için ve 100. yılda Cumhuriyet değerlerimiz ve demokrasimiz için tüm gücümle mücadele edeceğim."

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