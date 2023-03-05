İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması! AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen ismin paylaşımı gündem oldu

Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi. Masada kalan 5 partiden peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti cephesinden de konuya ilişkin yorumlar yapılıyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Cumhur İttifakı hakkındaki paylaşımı gündem oldu.

"ASLA BİRLİKTE OLMADIK, OLMAYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

"Biz İYİ Parti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız.

Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız."

İYİ PARTİ'YE DAVET

Öte yandan gün içinde partisinin MKYK toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları da çok konuşulmuştu.

'İYİ Parti'ye davet' olarak anlaşılan konuşmasında Destici şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yarın altılı masa, beşli masa açıklamasını yapar, artık İYİ Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklar ve cumhurbaşkanı adaylığını da ilan ederse ondan sonra hem İYİ Parti'nin diğer partilerle görüşmesi etik olur hem de bizim gibi siyasi partilerin de onlarla görüşmesi veya Cumhur İttifakı'na davet etmesi etik olur diye düşünüyorum."