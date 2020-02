İYİ Parti'den İdlib uyarısı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Ümit Özdağ, yıllardır İdlib'in büyük provokasyonlara gebe olduğuna ve Türk askeri gözlem noktalarının kuşatma altında girebileceğine yönelik uyarılar yaptıklarını ancak uyarılarının iktidar tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkesin sadece 3 buçuk gün sürdüğünü belirten Özdağ, bunun da Ankara'nın Suriye ordusunu durdurma konusunda artık diplomatik planda etkisiz kaldığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Suriye ordusunun ilerlemesiyle birlikte Türk askeri gözlem noktalarının kuşatıldığını, hatta ikmallerde bile zorlukların yaşandığını iddia eden Özdağ, bu kuşatmanın, şehit verilen provokasyonda ortaya çıktığı gibi her an çok daha büyük provokasyonlara neden olabileceğini dile getirdi. Özdağ, "Bu provokasyonlar da daha büyük kayıplar ve çatışmaların önünü açabilir. Askeri durumun her gün biraz daha kontrol dışına çıkma eğilimi söz konusu." diye konuştu.