İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.
Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız.
O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın.
FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var. "Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin" diyorsa, ona şüpheyle bakın. "FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.
Buğra Kavuncu ile ilgili ilk uyarıyı yapan benim. Özetle keşke bu noktaya gelmeseydi. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu."