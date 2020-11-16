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  4. İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

16.11.2020 20:24 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor. Özdağ, ihraç kararıyla ilgili olarak 'bekliyordum' açıklamasında bulundu.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

"ŞAŞIRACAKSINIZ"

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız.

"BU BİR FETÖ'CÜ SALDIRI TARZIDIR"

O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın.

"BANA OPERASYON VAR"

FETÖ'nün yayın organlarında bana operasyon var. "Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin" diyorsa, ona şüpheyle bakın. "FETÖ yanınıza kadar sızıp kulağınıza fısıldıyor" diyorum. FETÖ'nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var.

"İLK UYARIYI YAPAN BENİM"

Buğra Kavuncu ile ilgili ilk uyarıyı yapan benim. Özetle keşke bu noktaya gelmeseydi. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu."

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