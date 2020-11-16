İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Evet, bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna 'üzülmedim' desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar... İhraç edilmeyi bekliyordum. Davet edebilirlerdi, konuşabilirdik. Bunun yerine bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar.

"ŞAŞIRACAKSINIZ"

Ben bugün iletmiş olduğum, savunma demiyorum, beyannamede de, şu konuda dikkatlerini çektim arkadaşların. Siyasal bir uyarıda bulundum. 17 senesini bilmediğiniz şüpheli bir ilişkiler ağı içinde olan bir kişiye kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıktığında şaşıracaksınız.

"BU BİR FETÖ'CÜ SALDIRI TARZIDIR"

O kişiyi korumak adına dava arkadaşlarını psikiyatrik hasta olmakla suçladılar. Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Akıl sağlığı üzerinden saldırın.