İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den canlı yayında seçim itirafı: 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100'deki Taksim Meydanı programında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. "Altılı Masa'ya katılmasaydık bizim milletvekili sayımız 90’dı" diyen Beker, "Yarım saat yalvardım, biz o masaya oturmayalım dedim" şeklinde konuştu.

İşte Adnan Beker'in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları:

"MERAL HANIM'IN MORALİ ÇOK BOZUKTU"

"İYİ Parti'den Ankara için aday olsaydım yüzde 20'nin üzerinde oy alırdım. Seçim kazandırırım, kaybettiririm bilemem. Ben her çıktığım seçimle oyumu arttırarak giderim. Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanımın da morali çok bozuktu."

"28 MAYIS'TA TAYYİP BEY'E OY VERDİM"

"Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki."

"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM SİZ DUYMADINIZ MI?"

"Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?"

"BENDEN DE PARA İSTENDİ, VERMEDİM"

"Partimizde şöyle konular oldu. Milletvekilleri pazarlandı, milletvekilleri para verdi. Bu bizim partimizin her toplantısında konuşulmaya başlandı. Fakat bunu konuşan da Meral Akşener’e kim ne götürüp yalan konuşuyorsa o da kendini savunma durumuna geçti. Ben kendisine gitti ‘Bu konulara girme, kimsenin bir şey dediği yok millet bu konulardan rahatsız oluyor’ dedim. Bu sefer banka hesapları çıktı. Biz TBMM’de otururken Musavvat Bey geldi, Genel Merkez’in bir ihtiyacı varmış milletvekillerinden talebi oldu. ‘Sen şu kadar ver sen şu kadar ver’ dediler. Benden de istendi, ben vermedim."







