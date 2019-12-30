İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Kendilerine evet ya da hayır demedik

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bilgilendirme dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Erozan, şunları kaydetti:

"Bizim kendisine bildiklerimizden ötesinde birtakım sorularımız oldu, onları da cevaplandırdı. Biz demokrasiyi içselleştirmiş bir parti olarak kendi süreçlerimiz sathında önümüzdeki dönemde bu tezkere TBMM'ye geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz. Nedir bu süreç? Biraz sonra Başkanlık Divanı toplantımız olacak."

"EVET YA DA HAYIR, DEMEDİK"

Erozan, 2 Ocak'ta gruptaki milletvekillerini bilgilendireceklerini, bu süreçlerle ilgili nihai kararlarını o tarihte belirleyeceklerini vurgulayarak "Biz bugün kendisine (Çavuşoğlu) 'evet', 'hayır' veya 'belki' demedik." diye konuştu.

"BİZ DAVETİN İÇERİĞİNİ DE BİLMİYORUZ"

Gazetecilerin "Tezkerenin içeriğine yönelik veya Türkiye'nin Libya tezkeresiyle neyi amaçladığını ifade edecek bir cümle aldınız mı?" sorusuna Erozan, şu yanıtı verdi: