İYİ Parti'den Urla açıklaması: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentin sorunlarına dikkat çeken Dervişoğlu, özellikle yağmurlu havalarda altyapı sıkıntılarının gündeme geldiğine değinerek, eksiklerin giderilmesi noktasında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. CHP'li Burak Oğuz'un Urla Belediye Başkanlığı'nı yürütürken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'iltisak' iddiasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili Dervişoğlu, "İzmir gibi bir yerde kayyum ataması, başka yerlerdeki gibi algılanmaz. Terör örgütüne iltisaktan bahsediliyor. Bu da hükümete kayyum atama yetkisi veriyor. CHP ile seçim iş birliği yaptık. Ama Urla'da İYİ Parti olarak müstakil aday çıkardık. Ayrı oyla belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçilmiş. Kusurlu, kabahatli kişiler çıkabilir. Ama İzmir, kurullarını işleten bir kenttir. Biz seçim öncesi böyle bir iltisaktan haberdar olsaydık CHP'yi uyarırdık. Oradan FETÖ'cü çıktı, diye o kenti cezalandıramazsınız" diye konuştu.

'GÖKDELEN PROJESİ İZMİR'İN BAĞRINA ÇAKILMIŞ KAZIKTIR'



İzmir'in Konak ilçesi Pasaport mevkisinde, uzun süredir tartışmalara neden olan, 250 metre uzunluğundaki 60 katlı gökdelen inşaatına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, şunları söyledi: "Bu proje İzmir'in bağrına çakılmış bir kazık niteliği taşıyor. İzmir'in yüzde 53'ünde yeni yerleşim alanları oluşturabilme imkanımız var. Kentin merkezine kentin silüetini bozabilecek gökdelenlerin yapılmasına sıcak bakmam mümkün değil. Kentin jeolojik yapısı da buna elverişli değil. Denizin kenarında yola kazma vurduğunuzda 20 santimetrede tuzlu su çıkıyor. 'Deprem' deyince akla hep İstanbul geliyor ancak İzmir önemli fay hatlarının geçtiği bir deprem bölgesi. Bir kentin kültürünü yaşatabilmek için o kentin önce anılarının yaşatılması lazım. Kent merkeziyle oynandığında, anılarla oynanır ve bizi İzmirli yapan değerler aşınır. O sebeple kent merkezinin siluetine zarar verebilecek maceraperest adımların atılmaması lazım. Çevresel etkiler değerlendirilmeli ve referanduma başvurulmalı. İzmir halkına sorulsun; bağrına saplanmış bir kazık istiyor mu?"

'YERLİ ARABAYI YERİNDE VE DOĞRU BULUYORUZ'



İYİ Parti'li Dervişoğlu, yerli otomobile destek verdiklerini vurgulayarak, "Vatandaş nezdinde iyilik duygusu yaratabilecek birtakım adımları atmak lazım. Bu adımlardan biri yerli araba meselesidir. Biz bu girişimi doğru ve yerinde buluyoruz. İYİ Parti olarak bu ekonomik hamlede imzası bulunanları takdir ediyoruz. Ancak hükümeti birtakım gerçekleri de görmeye davet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Dünya, otomotiv sektörüyle rekabet edebilmek adına firmaları birleştiriyorsa hükümetin de böyle tedbirleri yaşama geçirebilecek çalışmaları devreye sokmaları gerektiğine inanıyoruz" dedi. 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, "TBMM'de bu işin sorumlusu bakanlıklara ve bürokratlara sorduk. Bize dediler ki '33 üniversiteden 200'den fazla bilim insanının fikirlerine danışarak, bizler bu projeyi eyleme geçirme kararı aldık'. Biz bu projenin ekosistem açısından ciddi sorunları beraberinde getireceği gibi dış politika alanında da Türkiye açısından birtakım sıkıntıları beraberinde getireceğini düşünüyoruz. İYİ Parti olarak biz bu projenin yapılabilirliğine ihtimal vermiyoruz" diye konuştu.