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İYİ Parti 'Devlete Millet Yakışır' kampanyasını başlattı! Ekrem İmamoğlu detayı sosyal medyaya damga vurdu

14.01.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye her gün seçime bir adım daha yaklaşıyor. Henüz resmi tarih belli olmasa da önümüzdeki birkaç ay içinde seçimin yapılması bekleniyor. Seçim çalışmalarını hızlandıran İYİ Parti, 'Devlete Millet Yakışır' kampanyasını başlattı. Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak kampanyadaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu detayı ise sosyal medyaya damga vurdu.

İYİ Parti 'Devlete Millet Yakışır' kampanyasını başlattı! Ekrem İmamoğlu detayı sosyal medyaya damga vurdu

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in 2023 seçimleri kapsamında hazırlanan lider iletişim kampanyasının başladığı bildirildi. Kampanyada, "adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan" vurgularıyla Akşener'in milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve İYİ Parti Genel Başkanlığına uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatına yer verildiği belirtildi.

KAMPANYANIN MESAJLARI

"Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır" sloganlarının bulunduğu kampanyada, Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajının verildiği ifade edildi.

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DİKKAT ÇEKEN EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak kampanyanın "Devlete Adalet Yakışır" sloganının iki versiyon üzerinden hazırlandığı duyuruldu. Birinci versiyonda Akşener'in TBMM'de kadınlarla bir arada olduğu, ikinci versiyonda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane mitingindeki birlikte olduğu fotoğrafların kullanıldığı aktarıldı. Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti.

Kampanyanın dijital iletişiminin ise gelecek günlerde Akşener'in sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşeceği kaydedildi.

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Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İYİ Parti

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