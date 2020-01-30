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  4. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu:

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

"Yer sarsıntısı insanları öldürmez. Öldüren insan hayatını hiçe sayıp çürük bina yapan müteahhitlerin ve çürük binalara ruhsat veren kamu kurum ve kuruluşların sorumsuzluğu, ihmali"

ERZİNCAN (AA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, depremlerde can kayıplarının tek nedeninin yer sarsıntısı olmadığına işaret ederek, "Yer sarsıntıları insanları öldürmez. Öldüren insan hayatını hiçe sayıp çürük bina yapan müteahhitlerin ve çürük binalara ruhsat veren kamu kurum ve kuruluşların sorumsuzluğu, ihmali." dedi.

Paçacı, Erzincan'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası genel başkanları Meral Akşener ile Elazığ ve Malatya'ya giderek depremzedelerle görüşüp yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini anlattı.

Deprem yaraları sarılırken siyaset yapmanın doğru bir tavır olmadığını ifade eden Paçacı, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra devleti yöneten yetkililerin bir kısmı Elazığ'a gitmişler ve orada vatandaşlarımızla konuşurken 'Depremin Allah tarafından bir imtihan' olduğu ifade edilmiştir. Deprem bir kader değildir. Deprem bir alın yazısı da değildir. Deprem Allah'ın insanları imtihanı da değildir. Deprem Allah'ın kullarını cezalandırma yöntemi hiç değildir. Deprem yerkürede oluşan fay hatları üzerindeki enerjinin birikerek açığa çıkması ve bu açığa çıkma anında da yer sarsıntısının olmasıdır."

Bilim insanlarının depreme ve deprem kuşaklarına ilişkin bilgi ve öngörülerine işaret eden Paçacı, "Hal böyleyken depremi dini açıdan izah etmek, böyle değerlendirmek, her şeyden önce dinimize ve inancımıza saygısızlıktır, dinimizin ve inancımızın istismarıdır. Yer sarsıntısı insanları öldürmez. Öldüren orada insan hayatını hiçe sayıp çürük bina yapan müteahhitlerin sorumsuzluğu ve bu çürük binalara ruhsat veren kamu kurum ve kuruluşların yine sorumsuzluğu ve ihmali." diye konuştu.

Paçacı, Kızılay'ın vergi kaçırma aracı olarak kullanıldığını iddia ederek, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

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