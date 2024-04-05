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İYİ Parti için kader günü: Kurultay tarihi belli oldu! Gözler Meral Akşener'de

05.04.2024 14:51
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İYİ Parti'de seçim yenilgisi Meral Akşener'i koltuğundan edecek mi? Bu sorunun yanıtını bulması için gözler kurultaya çevrilmişti. Seçimli kurultayın tarihi belli oldu. Akşener'in de aday olabileceği iddialar arasında.

İYİ Parti için kader günü: Kurultay tarihi belli oldu! Gözler Meral Akşener'de

31 Mart seçimlerinde umduğunu bulamayan partilerin başında İYİ Parti geliyor. Seçim sonuçlarını değerlendiren Meral Akşener'in görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor ancak önemli bir gelişme yaşandı.

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Akşener seçim sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

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Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki, sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında, refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletimizin yanı başında olacaktır."

GÖZLER BU TARİHE ÇEVRİLDİ

İYİ Parti'de olağanüstü seçimli kurultay tarihi belli oldu. Kurultay 27 Nisan'da yapılacak. Akşener'in yeniden aday olabileceği de iddialar arasında.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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