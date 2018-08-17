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İyi Parti İletişim Sorumlusu Çoraklık, deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 07:09 | Son Güncelleme

FETÖ’den tutuklanan İYİ Parti İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “Fettoş” dediği ortaya. Çoraklık, FETÖ üyeliği ve zincirleme terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanacak.

İyi Parti İletişim Sorumlusu Çoraklık, deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş!

FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İYİ Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Çoraklık FETÖ'ye üye olmak ve zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işledi.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye yönelik eleştirileri küçümseyen paylaşımlarda bulundu. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine bir anda demokrat kesildi. FETÖ'ye yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı. Meydanlardaymış havası yarattı. Deşifre olmamak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "Fettoş" dediği ortaya çıktı. İşte iddianameden detaylar:

  • 17-25 Aralık darbe girişimi, 21 Temmuz 2014'te FETÖ'ye mensup polis amirlerinin gözaltına alınması ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün amacına hizmet eder paylaşımda bulundu. Darbeci askerleri sahiplenip ve masum gösteren paylaşımlarda bulundu.

  • Çoraklık'ın cep telefonunda yapılan dijital inceleme ve teknik analiz sonucunda; Çoraklık'ın "Burak Sayko Beğ" ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kişiyle mesajlaşmaları tespit edildi. Bu mesajlarda Çoraklık, sosyal paylaşımlarının aleyhine delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını sordu. Çoraklık ve Beğ, Çoraklık'ın bir FETÖ mensubunun paylaşımını kendi hesabında paylaştığını, Gülen'e bağlılığı ve sadakati açıkça bilinen basketbolcu Enes Kanter'le ilgili paylaşım yaptığını, bunların sıkıntı oluşturabileceğini konuştu.

ATA GRUBUNU KURDU

  • Kurucusu olduğu "ATA Grubu" isimli hesapta örgütün yayın organlarında paylaşılan kumpas soruşturmalarına ait montaj ses kayıtlarını yayınladı, kumpas soruşturmalarına karışan örgüt mensubu emniyet görevlilerini destekleyen, mağdur ve meşru gösteren paylaşımlar yaptı.

  • 25 Aralık 2013'te Twitter'da "Diren hizmet", "Boyun eğme", "Hizmet adama molotof atmaz, Gül suyu atar" ve "Anlaşılan o ki beddua tuttu, hırsızların evine ateş yağacak" diye yazdı.

  • 21 Temmuz 2014'te İstanbul'da sözde Selam-Tevhid Kudüs Ordusu soruşturmasında gözaltına alınan FETÖ mensuplarını kastederek "Türk polisine yapılan bu operasyonu unutmayın. Sahur vakti, Müslümanlara zulmedenleri tarih unutmayacak" paylaşımında bulundu.
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    İYİ parti Meral Akşener kerim çolaklık 15 Temmuz FETÖ Fetullah Gülen

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