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İYİ Parti kongresinde koronavirüs tedirginliği! Delegenin testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 19:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen İYİ Parti İl Kongresi’ne katılan delegelerden birisinde Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından kongreye katılanlar tedirgin oldu.

İYİ Parti kongresinde koronavirüs tedirginliği! Delegenin testi pozitif çıktı

İzmit’te 21 Haziran’da düzenlenen İYİ Parti Kocaeli 2. Olağan İl Kongresi’ne katılan il delegesi Bora K.’nin kongre sonrası hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı nedeniyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan delegenin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe KYK Yurdu’nda karantina süreci başladığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bora K. sosyal medya hesabından temas ettiklerini uyardı.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK"

İzmit Cephanelik Stadyumu’nda gerçekleşen kongreye katılan yaklaşık bin kişi tedirginlik yaşarken konuyla ilgili İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaptığı yazılı açıklamada olayı doğruladı.

Yıldız, “Üzülerek ifade etmeliyim ki bu durum kongre ile ilişkilendirilmiş partimiz zan altında bırakılmış, partililerimiz korku ve paniğe sürüklenmiştir. Ama bilinmelidir ki bu tür faaliyetlere normalleşme sürecinde izin verilmiş biz de bu izinler doğrultusunda mümkün olan her türlü önlemi alarak kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

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