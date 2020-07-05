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İYİ Parti kongresinde 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığının 2. Olağan Kongresi'ne katılan partililerin 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydığı görüldü.

İYİ Parti kongresinde 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi. Bu kapsamda İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığının 2. Olağan Kongresi bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye gelen partililerin giriş kapısında ateşi ölçüldü, maskeli bir şekilde içeri alınması sağlandı. Ancak kongrede vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da maskelerini çene altına takarken, bazılarının takmadığı gözlemlendi.

Kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Yavuz Kuzucu yeniden başkanlığa seçildi. (İHA)

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