İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti'nin kurulma aşamasından bugünlere kadar parti içerisinde aktif rol almış birisi olarak şahısların kendi menfaatlerini hep ülke menfaatlerinden üstün görmelerini kabul etmesinin asla mümkün olmayacağını belirten Erzurum, şöyle devam etti:

"Büyük umutlarla girdiğimiz 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin altında bir sonuç alınması, seçimden sonra sonuçları değerlendirdiğimizde de çözümün açıkça ortada olması hepimiz tarafından bilinmekteydi. Teşkilatlarda yaşanan sorunlar ve kişisel beklentilerini alamayan partililerin seçim çalışmalarına balta vurması en büyük engelimiz olmuştur. Her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yeni bir sayfa açmak umuduyla 12 Ağustos kongresini beklemiş, bu kongrede beklenenin aksine düzelen hiçbir şeyin olmadığını görmüş bulunmaktayım. Hatta düzeleceğine dair tüm umutlarımızın da kaybolduğunu ifade etmek istiyorum."

'TWEETLERLE NE PARTİ İDARESİ OLUR NE DE MEMLEKET İDARESİ'

Erzurum, "Siyasi hamasi nutuklarla ve tweetlerle ne parti idaresi olur ne de memleket idaresi. Siyasi etik, meşveret ve istişareden uzak, sadece şahsi ikbal beklentileriyle yapılan siyaset yanlışının ve bunlara prim veren bir yapının içinde bulunmam söz konusu değildir." ifadesini kullanarak şu değerlendirmeyi yaptı: