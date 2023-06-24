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İYİ Parti kurultayında sürpriz gelişme! Eski MHP'li isim İYİ Parti'ye katıldı

24.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti bugün 3. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Kurultayda Meral Akşener yaptığı açıklamada CHP ile ilgili sert sözler kullandı. Akşener tek aday olduğu kurultayda yeniden genel başkan seçildi. Öte yandan kurultayda sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti kurultayında sürpriz gelişme! Eski MHP'li isim İYİ Parti'ye katıldı

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Parti, kurultay kararı almıştı. Bugün gerçekleşen kurultayda Meral Akşener'in sözleri dikkat çekti. CHP'yi eleştiren Akşener, "Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır" açıklamasını yaptı. Ayrıca, kurultayda tek aday olan Akşener, oyların büyük bir kısmını alarak yeniden genel başkan seçildi.

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KURULTAYDA SÜRPRİZ GELİŞME

Öte yandan kurultayda sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın iyi Parti'ye katıldığını açıkladı.

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Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Oktay Vural, İyi Parti’ye katıldı ve Genel İdare Kurulu’na giriyor."

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...' İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'

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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'
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Oktay Vural İYİ Parti

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