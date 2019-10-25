İYİ Parti, kuruluşunun 2'nci yılını kutladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum ki bir siyasi partinin kuruluş gününe hem iktidar, hem ana muhalefet, hem de diğer siyasi partilerimizin temsilcileri katılıyor. Bu çok önemli bir resim, bu Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim. Bu fotoğraf milli meselelerde bir araya gelinebileceğini gösteriyor" dedi.

İYİ Parti, kuruluşunun 2'nci yılını Ankara'daki bir otelde düzenlediği resepsiyon ile kutladı. Resepsiyona Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, İYİ Parti üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Resepsiyonda, İYİ Parti lideri Akşener bir konuşma yaptı. Akşener, "Türk siyasi tarihinde 6 ay önce kurulmuş bir partinin, güçlü bir iktidar zamanında seçime katılıp meclise girmesi ilk kez oluyor. Milletimize, bize teveccüh gösteren her bir vatandaşımıza tek tek teşekkür ediyorum" dedi.