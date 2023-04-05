İYİ Parti lideri Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

İYİ Parti'nin yazılı açıklamasında, Akşener'in genel merkezdeki makamında yapılan görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in parti genel merkezindeki makamında yapılan görüşmede, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun da hazır bulundu. (AA)

