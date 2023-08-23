HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki soruşturmada 7 yıl sonra takipsizlik kararı! İlk açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki soruşturmada 7 yıl sonra takipsizlik kararı! İlk açıklama geldi

23.08.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında başlatılan FETÖ soruşturması 7 yıl sonra karara bağlandı. Başsavcılık soruşturma dosyası hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararın ardından İYİ Parti'den ilk açıklama da Kürşad Zorlu'dan geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki soruşturmada 7 yıl sonra takipsizlik kararı! İlk açıklama geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında Meral Akşener hakkında başlatılan soruşturmanın karara bağlandığını duyurdu.

Karar metnini gösteren Saymaz, Akşener hakkındaki soruşturmada 7 yıl sonra kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar çıktığını söyledi.

İYİ PARTİLİ ZORLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından İYİ Parti'den de ilk açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir iftira ve kara propagandanın çöküşü...Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili olarak, (sözde) bir gizli sanığın iddiaları ile 2016 yılında başlatılan, (sözde) FETÖ soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2023 (dün) tarihli kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

Unutmamak gerekir ki, Genel Başkanımız, gizlilik kararıyla yürütülen bu soruşturmada ifade vermek için birçok kez Savcılığa başvuru yapmış; “Bu iddianızı ispatlayıp, gereğini yapın. Ben buradayım. İspatlayamazsanız da şerefsizsiniz” demiş olmasına rağmen ifadesine bile başvurulmamıştı. Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar, söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere, onların kullanışlı aparatlarına çok geçte olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımızda zaten “yok hükmünde” olan bir iftira resmi bakımdan da yerle yeksan olmuştur. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki: İYİ Parti’nin ve Genel Başkanımızın olduğu yerde terör örgütlerine asla geçit yoktur…"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğunluk oluşuyor, tadanlar şişelere doldurmadan gitmiyor!Yoğunluk oluşuyor, tadanlar şişelere doldurmadan gitmiyor!
O isim bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldıO isim bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
Bunun için bakın ne yapacak! "Önümüzdeki birkaç gün içinde..."Bunun için bakın ne yapacak! "Önümüzdeki birkaç gün içinde..."
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.