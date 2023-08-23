İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki soruşturmada 7 yıl sonra takipsizlik kararı! İlk açıklama geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında Meral Akşener hakkında başlatılan soruşturmanın karara bağlandığını duyurdu.

Karar metnini gösteren Saymaz, Akşener hakkındaki soruşturmada 7 yıl sonra kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar çıktığını söyledi.

İYİ PARTİLİ ZORLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından İYİ Parti'den de ilk açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir iftira ve kara propagandanın çöküşü...Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili olarak, (sözde) bir gizli sanığın iddiaları ile 2016 yılında başlatılan, (sözde) FETÖ soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2023 (dün) tarihli kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

Unutmamak gerekir ki, Genel Başkanımız, gizlilik kararıyla yürütülen bu soruşturmada ifade vermek için birçok kez Savcılığa başvuru yapmış; “Bu iddianızı ispatlayıp, gereğini yapın. Ben buradayım. İspatlayamazsanız da şerefsizsiniz” demiş olmasına rağmen ifadesine bile başvurulmamıştı. Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar, söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere, onların kullanışlı aparatlarına çok geçte olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımızda zaten “yok hükmünde” olan bir iftira resmi bakımdan da yerle yeksan olmuştur. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki: İYİ Parti’nin ve Genel Başkanımızın olduğu yerde terör örgütlerine asla geçit yoktur…"

????BİR İFTİRA VE KARA PROPAGANDANIN ÇÖKÜŞÜ…



Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili olarak, (sözde) bir gizli sanığın iddiaları ile 2016 yılında başlatılan, (sözde) FETÖ soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2023 (dün) tarihli kararıyla kovuşturmaya… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) August 23, 2023



