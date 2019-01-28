İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İstifasını bir otelde düzenlenen toplantıda duyuran İYİ Partinin eski Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, partisinin 24 Haziran'daki genel seçimlerde belirlediği aday listelerini eleştirerek, "Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişiler listelere konuldu. Yola çıkanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konulmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum tabanı küstürdü. İttifakta CHP'nin yer alması, AK Parti'den gelecek oyları engelledi. 24 Haziran'da kimsenin ummadığı bir sonuç elde edildi, yani partimiz kaybetti. Geldiğimiz noktada İYİ Parti, CHP, HDP safında bu millete fayda sağlanamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız" dedi.

'PESPAYE ETTİLER'

Başta samimi, temiz ve gayretli insanlardan oluşan bu ailenin son süreç içerisinde defalarca haysiyet ve onurunun zedelendiğini söyleyen Özel, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de birlik ve beraberliğini birkaç taşeron siyasi figür üzerinden bozmayı kendilerine vazife edinmiştir. Her yerde olduğu gibi Mersin'de de kendilerine küçük ekipler çıkarmaya gayret ettiler. İnsanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sonuçta Mersin'i kendi gelecek arzularına ve heveslerine pespaye ettiler. Mersin'de bizzat hanımefendinin namusuna saldırıldığında kendisini siper edenler bugün yerlerde yatarken, hanımefendiye saldıranlar, 'FETÖ'cü, paralelci' diyenler, kendisini siper eden o dava erlerinin üzerine basarak Meral Akşener ile yan yanadır. Tüm Mersinli hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" diye konuştu.