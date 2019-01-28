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İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Mersin'de aralarında kurucu İl Başkanı İbrahim Özel ile 2 milletvekili adayının da bulunduğu 300 partili, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İstifasını bir otelde düzenlenen toplantıda duyuran İYİ Partinin eski Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, partisinin 24 Haziran'daki genel seçimlerde belirlediği aday listelerini eleştirerek, "Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişiler listelere konuldu. Yola çıkanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konulmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum tabanı küstürdü. İttifakta CHP'nin yer alması, AK Parti'den gelecek oyları engelledi. 24 Haziran'da kimsenin ummadığı bir sonuç elde edildi, yani partimiz kaybetti. Geldiğimiz noktada İYİ Parti, CHP, HDP safında bu millete fayda sağlanamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız" dedi.

'PESPAYE ETTİLER'

Başta samimi, temiz ve gayretli insanlardan oluşan bu ailenin son süreç içerisinde defalarca haysiyet ve onurunun zedelendiğini söyleyen Özel, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de birlik ve beraberliğini birkaç taşeron siyasi figür üzerinden bozmayı kendilerine vazife edinmiştir. Her yerde olduğu gibi Mersin'de de kendilerine küçük ekipler çıkarmaya gayret ettiler. İnsanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sonuçta Mersin'i kendi gelecek arzularına ve heveslerine pespaye ettiler. Mersin'de bizzat hanımefendinin namusuna saldırıldığında kendisini siper edenler bugün yerlerde yatarken, hanımefendiye saldıranlar, 'FETÖ'cü, paralelci' diyenler, kendisini siper eden o dava erlerinin üzerine basarak Meral Akşener ile yan yanadır. Tüm Mersinli hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" diye konuştu.

"ODUNDAN BESLENEN KURDA AĞACI TESLİM ETTİ"

Haziran seçimlerinde partisi tarafından Mersin'de 6. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen Hasan Doydu ise, partiye giren kurdun ağacın çınar olmasının önüne geçtiğini söyledi. Böylelikle partilerinin her geçen gün kan kaybettiğini savunan Doydu, "Bunun müsebbipleri Genel Başkan Meral Akşener'i evine gönderenlerle aynı aktörler veya merkezlerdir. Genel Başkan, sözde ikna edilmesiyle yapılan olağanüstü kongrede kendisini bu duruma düşürenleri artık eli çok daha güçlü ve temizleyecekken aksine onları baş tacı yaparak en kritik karar mekanizmalarını onların insafına bırakmıştır. Bugün ülkedeki en temel sorun demokrasidir. Ancak bizim toplum lider iradesi, dirayeti ve toplamı üzerinden tercih yapmaktadır. Genel Başkan, partinin ve hareketin lideri olmaktan imtina ederek, ağacı yiyip bitiren kurdu çekip atması gerekirken, odundan beslenen kurda kendisini ve partiyi teslim etmiştir. Böylelikle tüm umutlar seçim sonrası bitmiş, arkasından ilk yola çıkanları ortadan bırakmış, iyi kötü oy veren seçmenin iradesine de sahip çıkmak yerine evine kapanmasıyla inandırıcılığını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Hasan Doydu'nun yanı sıra bir diğer milletvekili adayı Ülkü Cengiz de açıklama yaparak istifasını duyurdu. Toplantıya istifa eden üyelerin yanı sıra yakınları da katıldı. (İHA-DHA)

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yerel seçim İYİ parti Mersin ibrahim özel istifa

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
iyi parti akp nin önünü kesmek için fetöcüler tarafından kurulan chp nin desteklediği hdp ile gönül bağı olan bir parti... Gerçekleri görenler ayrılıyorlar doğalıda bu
koltukçular sizi hadi yallla
MİLLİYETÇİYİM DEYİP SOLA OY ATTIRILMAK ZAVALLILIK MI YOKSA APTALLIK MI YADA KÜRESEL BİR OYUNUN SONUCU MU ACABA
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